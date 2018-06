Apóstol hondureño asegura que "no hay que perder el tiempo para orar por Guatemala"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Se hace llamar "Apóstol", su nombre de pila es Santiago Zúniga, quien con micrófono en mano se dirige a los cristianos de una forma polémica y causando revuelo a su paso.

Originario de Tocoa, Colón, zona norte de Honduras, Zúniga se ha vuelto tendencia en redes sociales al hacerse público un vídeo en el que predica de una manera airada asegurando que no orará por Guatemala, país que contabiliza 110 muertos, más de 200 heridos y 1.7 millones de personas evacuadas tras la erupción del volcán de Fuego.

"No hay que perder el tiempo para orar por Guatemala, hay que orar más bien para que Dios le meta más rápido la ira, para que respeten a Dios, que los revuelque más, hay que orar para que los golpee más y los mate más", asegura el autodenominado "Apóstol".

El polémico predicador agrega que "cada día te pido que mandes la ira sobre la faz de la tierra para que te respeten esas bestias, mandá esa ira papá como la mandaste a la república de Haití que aterraste un montón de brujas, meneá tu mano poderosa padre, no estoy orando por Guatemala, voy a orar hasta que le metan fuego a ese demonio de Esquipulas".

El presunto religioso, quien tiene un programa radial en Tocoa, se refiere en su vídeo como "perros" a los sacerdotes y como "prostitutas" a las monjas, de la religión católica.

"Padre derrama tu ira sobre todos esos muñecos, derrama fuego de lo alto sobre todo ese muñecal cristiano que han fabricado esos perros y prostitutas", exclama con un fuerte tono de voz.

No obstante, Santiago asegura que no le teme a lo que le pueda pasar. "Le tengo miedo a aquel que está matando en Guatemala que se llama el Cristo el victorioso, Jehová de los ejércitos, no a un perro o a un chancho".

El vídeo le ha dado la vuelta al mundo, causando repudio entre los guatemaltecos e indignación en los demás países que se han solidarizado con el dolor que arropa a Guatemala tras la tragedia, tanto así que han pedido que las autoridades controlen el accionar del denominado "Apóstol" hondureño, por supuestamente incitar al odio.