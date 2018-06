Famosos apoyan a sus selecciones en el Mundial Rusia 2018

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Todos los amantes del fútbol quieren que su selección haga historia en esta justa mundialista de Rusia 2018, y por supuesto, los famosos no se quedan atrás, pues muchos de ellos ya han dado a conocer el apoyo que le dan a su equipo favorito.



Tal es el caso de Carlos Vives, Alex González y Dillon Francis, quienes ya auguraron un buen desempeño de sus respectivas selecciones en el Mundial Rusia 2018, que dará inicio el próximo 14 de junio del presente año.



"Me toca llorar cada cuatro años, pero Dios quiera y nos escuche para que pasemos Polonia y Colombia en el grupo que tenemos con Senegal y Japón. Todo puede pasar, siempre estoy sufriendo en los mundiales", expresó Carlos Vives a un medio de comunicación mexicano.



A esta lista de celebridades también se suman Alex González (baterista de Maná), la actriz Martha Higareda y el DJ y productor estadounidense Dillon Francis.



"Lo que debemos de pensar es más allá de una ronda a la que no pasamos, el equipo y los mexicanos tenemos que salir a partirnos la madre y creer en que vamos a avanzar más que nunca", dijo el baterista de la banda Maná, Alex González.



La competencia está cerrada en cuanto a los pronósticos del primer lugar. Los europeos tienen mucha fe que la gloria pertenecerá a España o Francia, mientras que los mexicanos tienen esperanzas en que el Tri por fin acabe con la "mala suerte" y acceda al anhelado quinto partido.