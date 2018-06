Inmigrante hondureño se suicida tras ser detenido en Estados Unidos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS



Un hondureño que ingresó a Estados Unidos de forma ilegal se suicidó en una prisión de Texas, pese a que los guardias lo vigilaban cada media hora y había una cámara en su celda, de acuerdo con un reporte de las autoridades obtenido por The Associated Press el domingo.



Marco Antonio Muñoz, de 39 años, fue encontrado inconsciente en su celda el 13 de mayo por la mañana, un día después de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) lo llevaron a la cárcel y dos días después de que fue detenido por entrar al país de forma ilegal. Lo anterior fue informado por el Departamento de Policía del condado Starr en un reporte de incidentes presentado el 5 de junio en la fiscalía estatal de Texas, el cual fue obtenido por la AP.

Los guardias de la prisión dijeron que Muñoz se tornó agresivo durante el proceso de reserva, que fue retenido y colocado en una celda acolchonada durante la noche, de acuerdo con el informe. Agregaron que lo vigilaron cada 30 minutos y al menos una vez más durante el turno de la mañana, antes de que lo encontraran inconsciente en el suelo.



Muñoz fue declarado muerto alrededor de las 10 de la mañana, se lee en el informe. El departamento de policía indicó que no mostró ningún problema mental ni dijo algo que diera indicios de que pensaba suicidarse.

La grabación de su celda mostró cuando Muñoz ató su suéter a una reja de alcantarilla en el suelo, lo enlazó en su cuello y giró varias veces su cuerpo, cortando su circulación y su respiración. El informe no indica la hora en la que ello ocurrió y el departamento de policía no respondió a peticiones en busca de comentarios el domingo.



Citando a agentes fronterizos con conocimiento de lo ocurrido pero bajo condición de anonimato, el periódico The Washington Post reportó que Muñoz entró al país con su esposa y con su hijo de tres años, se enfureció y tuvo que ser retenido cuando los agentes le informaron que la familia sería separada.

El informe del alguacil, así como un comunicado de prensa emitido el domingo por el CBP, no mencionó los detalles que aparecen en la historia del diario sobre por qué Muñoz pudo haberse puesto tan agresivo.



El gobierno del presidente Donald Trump ha sido ampliamente criticado por separar a las familias de inmigrantes que llegan al país de forma ilegal.