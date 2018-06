Brasil le gana 0-3 a Austria y Neymar hace historia

VIENA, AUSTRIA



Con Neymar como titular, Brasil goleó 3-0 a Austria este domingo en Viena en su último amistoso antes de debutar en el Mundial de Rusia-2018.



En un juego que arrancó con los locales ejerciendo presión, Gabriel Jesus (34) abrió el placar para la canarinha. Neymar (62), que jugó 82 minutos, aumentó la diferencia y Philippe Coutinho (68) sentenció el partido con el tercer tanto.



Brasil, que el lunes comienza sus preparativos en Rusia, debuta en el Mundial el 17 de junio ante Suiza por el Grupo E en Rostov del Don.

Austria se mostró en control durante los primeros minutos de juego. Thiago Silva asustó al permanecer unos segundos agachado, aparentemente sintiendo dolor, pero consultado por el árbitro siguió en el partido.



Neymar sufrió su primera falta antes de cinco minutos en cancha.



Brasil parecía no encontrarse en el campo, y Austria adelantaba su juego para el delirio de la hinchada que llenó el estadio Ernst-Happel. Sin embargo en el minuto siete Casemiro remató con fuerza, en el primer ataque de la canarinha que por poco no abrió el placar.



La Selecao comenzó a conseguir espacios con Neymar al frente, sin conseguir finalizar, desarmado por la defensa austríaca.



Su primer tiro a la portería, en el minuto 17, fue directo a las manos del portero Lindner.



Para locura de la hinchada roja, Austria volvió al ataque de forma continua dando trabajo a Alisson. Los locales, que venían de vencer 2-1 a la campeona Alemania, le imprimían emoción al último juego de Brasil antes de Rusia-2018.



Para la canarinha, las chances continuaban con remates largos bloqueados por Lindner.



Los ánimos se calentaban en el gramado. A pesar de tratarse de un amistoso, ambas oncenas jugaban con todo en pos de la victoria.



Alisson paró el juego unos segundos al manifestar dolor en el tobillo, pero tras una rápida asistencia médica, la bola volvió a rodar. A menos de una semana de Rusia-2018 cualquier amago de lesión es de cuidado para Brasil, que sueña con reivindicarse tras el aplastante 7-1 sufrido contra Alemania en casa en semifinales del Mundial-2014.



La Selecao se fue metiendo más y más en el área, y a Lindner se le acabaron los trucos cuando Gabriel Jesus (34) la empujó por la derecha anotando el primer tanto para la canarinha.



Cuando el ritmo bajaba un poco, Philippe Coutinho se asomó por el centro buscando el segundo gol, pero de nuevo Lindner salvó a su equipo.



Casi hasta el fin

Neymar, que apenas jugó 45 minutos en su debut contra Croacia el domingo luego de tres meses de recuperación por una lesión en el pie derecho, volvió con Brasil después del complemento. Antes del juego no se especificó cuánto tiempo permanecería en el gramado, pero el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, afirmó que sería más que la semana pasada.



El segundo tiempo arrancó turbio, con faltas consecutivas de Austria sobre Brasil, incluyendo otra sobre Neymar que lo dejó en el suelo por varios segundos.



Para los locales, que no participarán en la Copa del Mundo, el choque más que amistoso estaba despuntando como mundialista.



El seleccionador Tite, sin embargo, dejó a Neymar en el campo.



Austria, más cerrada en la zaga, complicaba la ofensiva 'verde-amarela', pero Brasil lo hizo de nuevo: en un contraataque en el minutos 62 se abrieron espacio y Neymar puso el 2-0, arruinando el invicto de la oncena europea que sumaba siete victorias consecutivas hasta este domingo.



Poco después del gol, Tite realizó otros dos cambios, pero mantuvo al 10 en acción.



Con un juego más relajado, de la nada Philippe Coutinho (68) apareció por la izquierda anotando el tercero para la canarinha.



Ante un placar difícil de revertir, Austria se diluyó dejando más espacios en la defensa para un Brasil que buscaba el cuarto tanto.



En la recta final del duelo, Tite sacó a Neymar que abandonó el gramado sonriente, reemplazándolo con el mediocampista Douglas Costa.



Los últimos fueron de la 'verde-amarela', que con este triunfo completa cinco choques con su portería invicta.



Antes de comenzar el partido, la CBF homenajeó a la legendaria tenista brasileña Maria Esther Bueno que falleció el viernes a los 78 años en Sao Paulo. La Selecao jugó con un brazalete negro en señal de luto.



