Choco Lozano lamenta la eliminación de Honduras del Mundial Rusia 2018 y habla sobre el Girona

GIRONA, ESPAÑA



El hondureño Choco Lozano, delantero del Girona de España, habló durante una entrevista de su presente en la liga de las estrellas, la Selección Nacional y sobre el nuevo director técnico de la Selección de Honduras.



Choco Lozano ha construido un muro como fortaleza con las piedras que le lanzan en las críticas y eso lo ha llevado a ser con mucho orgullo el único jugador hondureño que puede decir que juega en una liga top en la que se encuentran los mejores jugadores del mundo.



Pausado en sus palabras pero con una firmeza en sus respuestas, el delantero del Girona habla de la llegada del nuevo entrenador al cuadro catalán. Sabe que no la tendrá fácil en la próxima temporada ya que solo hizo un gol en la pasada temporada y es consciente que tiene que mejorar.





¿Qué tal fue tu experiencia jugando en la primera división de España?

Fue una experiencia totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, fue un salto, un cambio de categoría muy fuerte. No fue fácil al principio ya que llegué a un equipo sólido que pude tener minutos pero el cambio ha sido positivo.





¿Qué valoraciones haces ahora que se ha anunciado nuevo entrenador?

Con la expectativa de ver qué idea tiene. Lo he visto entrenar y sé que es un técnico que sus equipos tienen mucho el balón, tengo las ganas de estar allí para ver que puedo transmitir.





¿Hay posibilidad de que salgan jugadores del Girona?

Sí, hay muchas posibilidades pero de momento la mayoría de compañeros tienen contrato pero mientras no se confirme, vamos a seguir en gran mayoría con el equipo que está.





¿Consideras que en este nuevo campeonato será complicado porque ya los conocen?

Sí, sobre todo siempre es así, cuando asciende un equipo a primera división la gente suele decir que va a caer de nuevo, pero el Girona hizo las cosas bien a nivel administrativo, es un cuadro que está siendo ayudado por el Manchester City y se nota. Están haciendo las cosas buenas desde abajo y eso ha sido parte del éxito que está teniendo.





¿Cuáles son las expectativas que tienes a futuro en el Girona?

Mi mentalidad es regresar y hacer mi nombre importante en el equipo porque fue el que me abrió las puertas y me da la posibilidad de jugar en la primera división. Voy a dar el máximo esfuerzo para pagarle con resultados esa inversión que han hecho en mí.





¿Era como esperaba jugar en una liga donde están los mejores del Mundo: Messi y Cristiano Ronaldo?

Sí, es una liga muy fuerte a nivel técnico y táctico, está por encima de muchas en el mundo. Considero que al principio siempre es complicado pero poco a poco me voy adaptando a las exigencias. Sabía y por lo que miraba conocía que era una liga muy dura y ya estando allí me confirmó que no iba a ser nada fácil jugar allí.





¿Qué diferencias se siente pararse en esos grandes estadios luego de hacerlo aquí en las canchas de Honduras?



Es un sueño que uno tiene desde niño, de jugar en Europa. Uno que siempre quiere jugar fútbol dice que siempre quiere estar allí, y gracias a Dios yo la estoy teniendo, disfrutando al máximo y la estoy aprovechando, tratando de dar lo mejor, aprendiendo y esa es la línea que debo seguir.



¿Qué representó marcar aquel golazo ante Villarreal y sobre todo ver tanto hondureño en Girona?

Alegría total, yo siempre digo que si los tuyos te quieren esa es la alegría que uno se lleva. El gol representó mucho para mí porque es el primero que hago en la primera división de España y el primero con el equipo, significa mucho para mí.



¿Estás conforme con los minutos que has jugado?

Yo sabía que cuando firmé allí no iba a ser fácil tener minutos, el equipo estaba consolidado, haciendo las cosas muy bien, los delanteros que estaban andaban finos. Tenía que esperar mi oportunidad y creo que a cualquier equipo que vayas a Europa vas a tener que competir con grandes jugadores y más si tienen la ventaja de haber iniciado la liga, ellos ya me llevaban un terreno ganado porque tenían más minutos y goles.



¿Qué autocrítica te haces por el rendimiento que has tenido en la temporada porque solo marcaste un gol y el delantero vive de los goles?

Uno como delantero vive del gol como lo dices, tengo la experiencia de que tarde o temprano las estadísticas cambian, puede ser mañana, el trabajo cambia todo.





Ya fue presentado Sacristán como entrenador del Girona, es un técnico que le gusta el buen fútbol y vos sos muy técnico. ¿Qué concepto tienes de él y vas a pelear a muerte por un puesto?



Tranquilo no me deja su nombramiento, sé que la exigencia será siempre la misma, cuando uno está en estos clubes tiene que demostrar en cada entrenamiento en cada jugada que merece estar allí y en este caso no será la excepción. Estoy seguro que será una exigencia mayor y estoy preparado para lo que venga.



¿Cómo percibes el panorama de la Selección de Honduras que no tiene entrenador?

Yo prefiero que el entrenador que llega venga a trabajar, a dejarnos algo a los futbolistas porque nosotros queremos un técnico que nos enseñe a ganar, ya sea nacional o extranjero quiero un estratega que nos venga a enseñar a ser ganadores.



¿Tu estuviste en un proceso con Jorge Luis Pinto pero donde más desarrollaste fue con Héctor Vargas en Olimpia, eso marca lo que puede enseñar un técnico que conoce el medio?



La verdad no sé, esa decisión (de contratar al nuevo entrenador) la va a tomar la Fenafuth, considero que el entrenador que venga o que esté tiene que aportarnos algo positivo y por el que se decidan tiene que hacer las cosas bien.



¿Qué piensas que Amado Guevara va a dirigir a la Selección de fútbol de Puerto Rico?

Creo que es una experiencia positiva para él dirigir una selección, eso es bueno para él porque quiere tomar esa experiencia de tener un reto mayor y para nosotros es positivo que vaya a dirigir allí.



David Suazo hizo su carrera como jugador y ahora como técnico del Brescia de Italia. ¿Es tu espejo David?

Estoy muy alegre por David Suazo y lo felicito, es una persona en la que me enfoco mucho, siempre trato de hablar con él y tomarle consejo. En el fútbol somos totalmente diferentes aunque los dos salimos jóvenes, trato de poner en práctica los consejos que me da..





¿Qué sientes que viene el Mundial y Honduras no estará?

Una tristeza total, nosotros siempre queremos estar allí y a cualquier futbolista de la Selección de Honduras le haces esa pregunta te dirá que daría cualquier cosas para estar allí pero lastimosamente no hicimos lo que teníamos que hacer y ahora nos tocará verlo por televisión.