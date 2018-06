La comisión del Congreso Nacional estará atenta para recibir nómina

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los diputados que fueron nombrados en la comisión especial para recibir la nómina de los candidatos a fiscal general y adjunto estarán atentos ante cualquier convocatoria para que se elijan a los mejores profesionales a estos cargos.

Uno de los miembros de esta comitiva es el vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, quien a pesar de no estar ocupando el lugar que le corresponde en el estrado de la Cámara Legislativa confirmó a EL HERALDO que participará en el proceso de escogencia.

“En lo personal no me interesa quien vaya, hay gente que está buscando que caiga el amigo y nosotros como partido no tenemos a nadie favorito preseleccionado ni tenemos ningún interés en nadie”, mencionó.

El también jefe de bancada de la Alianza Patriótica Hondureña agregó que “en lo que tenemos interés es que se luche más fuerte contra la corrupción en el país y la impunidad criminal, que es una deuda pública que tiene la Fiscalía”.

Por otro lado, la congresista del partido Libertad y Refundación (Libre), Aída Reyes, indicó que como parte de esta comisión revisarán los perfiles de los cinco postulantes que salgan de la etapa final del proceso y de ellos puedan salir los más idóneos.

“Hay que estudiar el perfil de cada una de esas personas; si nosotros miramos que no son los idóneos para ocupar esos cargos, entonces nuestro voto será en contra”, sostuvo. Entretanto, Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, reafirmó que la bancada del partido de izquierda no va a participar en esta elección, criticando que ya existe un arreglo del bipartidismo.

Con la venia del presidente del CN, Mauricio Oliva, se nombraron siete legisladores en una comitiva que evaluará y hará las consideraciones correspondientes de la lista que envíe la Junta Proponente al Legislativo.