Doctor Américo Reyes: Me he dedicado a estudiar el arte

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El doctor Américo Reyes quiso estudiar Derecho, pero encontró en la Medicina su verdadera vocación. Gracias a él, la psiquiatría en Honduras se desarrolló y hoy son cientos los profesionales que se especializan en esa rama de la Medicina.

Cuénteme de su infancia, doctor

Nací en Ocotepeque, pero por razones políticas tuvimos que irnos a El Salvador, donde viví toda mi infancia. Vivimos en Citalá, un pueblito de Chalatenango. El río Lempa pasaba a la orilla del pueblo y después de la escuela íbamos al río a bañarnos.

¿Se considera un hombre del campo?

Sí, desde pequeño le ayudaba a mi padre con los cultivos y el ganado. A los 11 años volvimos a Ocotepeque, hice la secundaria y me convertí en maestro de educación primaria.

¿Y por qué estudió la psiquiatría?

Primero quería estudiar arquitectura, pero en Honduras esa carrera no existía. Cuando me vine a Tegucigalpa planeaba estudiar Derecho. Un día me topé con un rótulo que invitaba a los estudiantes a hacer los exámenes de admisión de la carrera de Medicina e hice la prueba. Quedé en el puesto 13 de los 25 que pasamos el examen.

¿Qué pasó después?

Terminé la carrera de Medicina e inicié el movimiento Social Cristiano, me involucré en el servicio a la comunidad y el doctor Dagoberto Espinoza me orientó a estudiar la psiquiatría. Entré a trabajar en el Hospital Neuropsiquiátrico que estaba en el viejo Hospital San Felipe. En 1973 pasé al Mario Mendoza a laborar como médico general.

¿Estudió en el exterior?

En México de 1974 a 1977. Tuve un buen rendimiento y ocupé el segundo lugar de todos los egresados en el Posgrado de Psiquiatría. Al volver a Honduras comencé a trabajar como docente en la UNAH.

¿Es usted un investigador de la psiquiatría?

Aparte de la enseñanza de la psiquiatría, eso ha sido mi dedicación. Luego de ser director del Mario Mendoza, fundamos el Posgrado de Psiquiatría en 1995 y lo dirigí hasta el 2015, que me retiré de la UNAH.

¿Usted ha recibido muchos premios en su carrera?

Me dieron el premio al profesor del año. Gané el Premio Nacional de Ciencia. La UNAH me seleccionó como el mejor investigador. Tengo la orden de la Asociación Centroamericana de Psiquiatría. Recibí reconocimientos de la Asociación de Psiquiatría Biológica.

¿Cuál es el trastorno que padece el hondureño

La depresión. Las condiciones de pobreza e inseguridad hacen que los trastornos de ansiedad y depresivos se conviertan en un trastorno prevalente.

¿Cuál caso marcó su carrera?

Una muchacha que padecía de anorexia nerviosa, la traté por cinco años. Un día se tomó como cien pastillas de té Bekunis y la hospitalizamos, pero cuando salió del hospital se suicidó. Ese caso no lo puedo olvidar.

¿Ha tratado pacientes famosos del país?

Varios... ministros, diputados, gente de la TV, de la radio y hasta a un presidente.

¿Ha investigado sobre el suicidio en Honduras?

Muchísimo... El 25% de la población ha tenido ideas de suicidio. Sin embargo, tenemos la tasa más baja de América Latina.

¿Se suicidan más las mujeres o los hombres?

Lo intentan más las mujeres, pero los que lo logran son los hombres, ya sea con arma de fuego o ahorcamiento.

¿Y los psiquiatras de qué padecen?

Tenemos más riesgo de depresión y yo soy uno de ellos. A mí me trata mi esposa, ja, ja, ja. Siempre me despierto a las 3:00 de la mañana, solo duermo cinco horas. Mientras todos duermen, yo escribo.

¿Hay algo que le quite el sueño?

Sí, cuando un paciente tiene alto riesgo de suicidio.

¿Cuántos libros ha escrito?

Son 16 libros de psiquiatría. He publicado 51 trabajos de investigación en revistas de Honduras, México, Brasil, Argentina y España.

El doctor Reyes ha escrito 16 libros y es un constante investigador. Foto: Efraín Salgado.

¿También le gusta pintar?

Desde pequeño me gustaba calcar las caricaturas que salían en los periódicos. Lo desarrollé hasta la vida adulta. Hace algunos diez años comencé a pintar. Mi esposa me regaló acuarelas y me fui especializando. Me encanta hacer caricaturas. Cada vez que un conferencista estaba hablando, yo le hacía una caricatura que le entregaba al final de la exposición.

¿Qué siente cuando está dibujando?

Es algo raro porque generalmente el pintor ya tiene un objeto que pintar. Yo hago una curva y de ahí surgen ideas y termino haciendo arte abstracto. Me he dedicado a estudiar el arte.

¿Cuántas obras de arte ha realizado?

Entre dibujos y pinturas debo tener unas 150. Algunos de los cuadros que he pintado son pinturas de José Antonio Velásquez, pero les doy un estilo muy propio.

¿Cómo es Américo Reyes, el hombre de campo?

Los fines de semana me dedico a hacer microjardines. Siembro, pesco. Yo trabajo de lunes a viernes con corbata, pero el fin de semana tengo que irme a mi propiedad a trabajar de sol a sol.

¿También ha hecho TV?

Tengo un programa en Canal 10 todos los viernes. Los temas son para la prevención de los trastornos mentales.

¿Cuántos años de casado?

Son 47 con María de los ángeles Rivera. Tenemos dos hijos (ambos ingenieros). Tengo cinco nietos.

¿Por qué lo llamaron Américo?

Mi padre tuvo un accidente, una bala le dañó la rodilla. Estuvo tres meses interno y se hizo amigo de un paciente cubano que se llamaba Américo.