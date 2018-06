Famosos lamentaron la muerte del chef Anthony Bourdain a través de sus redes sociales

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

Personajes de la farándula y reconocidos chefs de todo el mundo, lamentaron la muerte de Anthony Bourdain, esto luego de que fuera encontrado sin vida en una habitación de un hotel en Francia, país donde estaba rodando uno de sus programas televisivos.



Dua Lipa, Jaime Oliver y Demi Lovato tuitearon en honor de la memoria de Bourdain, a través de sus cuentas de Twitter en donde lamentaron la triste noticia.



“Tengo que decir que estoy en shock total al oír que el increíble @Bourdain acaba de morir él realmente rompió el molde, empujó la conversación culinaria, descanse en paz chef mando todo el amor a toda su familia y amigos cercanos”, tuiteó el chef británico Jaime Olliver.





