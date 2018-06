Así es el vídeo de la canción 'Live It Up' himno oficial del Mundial de Rusia 2018

'Live It Up' es interpretada por los artistas Will Smith, Era Isterefi y Nicky Jam.

Redacción

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

La canción oficial del Mundial de Rusia 2018 se dio a conocer el pasado 25 de mayo del presente año, cuando faltaban 20 días para que comenzara el evento más esperado por todos los amantes del fútbol.



Este viernes, a pocas horas para que de inicio la gran fiesta del Mundial de Rusia 2018, se ha realizado el lanzamiento del vídeoclip del hit 'Live It Up', interpretado por los artistas Nicky Jam, Will Smith y Era Isterefi, la cual fue producida por el DJ y compositor Diplo.



De esta manera, los intérpretes antes citados intentan colocar con 'Live It Up' el ingrediente perfecto para ponerle ritmo y color a esta gran festividad en donde la música ha sido una de las protagonistas en todos los mundiales celebrados, y de hecho, muchos son recordados por las melodías que han logrado cautivar a los aficionados.



Asimismo, varios son los cantantes que desde hace años se han encargado de crear sus propias versiones para animar el macro encuentro entre diversos países y, a su vez, compartir a través del compás de las notas musicales el sentimiento que la fiesta del fútbol genera en diversos músicos.



¿Logrará 'Live It Up' conquistar en el Mundial de Rusia 2018?



Vea aquí el vídeo oficial de la canción 'Live It Up'