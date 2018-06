Fiscalía francesa confirma que el chef estadounidense Anthony Bourdain murió ahorcado

KAYSERSBERG, FRANCIA

El chef Anthony Bourdain, estrella de la televisión estadounidense gracias a su programa "Parts Unknown" sobre la gastronomía de todos los rincones del mundo, se suicidó en Francia a la edad de 61 años.



La fiscalía francesa dijo el viernes a la AFP que el cuerpo sin vida de Bourdain fue encontrado en la habitación de un hotel de Kaysersberg, en la región francesa de Alsacia.



"Nos hemos enterado de la muerte por ahorcamiento de este chef estadounidense esta mañana en el hotel de lujo Le Chambard de Kaysersberg", dijo el fiscal de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel. De momento, "nada indica que alguien haya intervenido en la muerte".



CNN había informado previamente que fue hallado por su amigo francés Eric Ripert, copropietario y chef de Le Bernadin, uno de los restaurantes más famosos de Estados Unidos, ubicado en Nueva York.



"Era mi amor, mi roca, mi protector", tuiteó la actriz italiana Asia Argento, con quien el chef mantenía una relación desde hace unos meses. "Estoy más que devastada".



Bourdain apoyó a Argento en su cruzada contra el defenestrado productor cinematográfico Harvey Weinstein, a quien ella acusa de haberla violado.



El chef trabajó durante décadas en los fogones de numerosos y famosos establecimientos, como el francés Brasserie Les Halles, en Manhattan.



Pero fueron sobre todo sus facetas como autor de libros y cronista televisivo lo que lo hicieron más conocido.



En 2000, publicó "Confesiones de un chef" ("Kitchen Confidential"), un libro en el que relata el lado oculto de las cocinas de los restaurantes, con el toque rocanrolero de la vida en Nueva York y de sus múltiples excesos.



A partir de ahí se forjó la imagen de trotamundos, hedonista y humanista que lo acompañaría hasta el final de sus días.



"Contar historias"

Luego presentó varios programas televisivos sobre gastronomía hasta que llegó "Parts Unknown", difundido desde 2013 por CNN.



Carismático y entusiasta, con brazos tatuados, voz profunda y canoso, Bourdain visitó recónditos rincones del mundo buscando celebrar las tradiciones culinarias más variadas, siempre guiado por la originalidad.



En sus viajes privilegiaba los encuentros, los sabores y los momentos especiales frente al refinamiento o la estética.



En su programa, que se emitía en Estados Unidos los domingos por la noche, mantenía conversaciones francas con interlocutores locales, a menudo mientras probaba una especialidad de la región.



Fanático del jiu-jitsu brasileño -nunca viajaba sin su kimono-, también era conocido por sus compromisos con diversas causas, en favor de la apertura cultural y la integración y en particular contra el acoso sexual en los restaurantes.



Se sensibilizó profundamente con el movimiento #MeToo. Rose McGowan, amiga de Argento y una de las primeras mujeres que denunció los abusos de Weinstein, publicó un video desconsolada: "Eras amado, el mundo no es mejor sin ti", dice entre lágrimas.



Para el chef británico y también estrella televisiva Jamie Olivier, Anthony Bourdain "rompió el molde" e "hizo evolucionar las discusiones sobre la gastronomía".



"Todavía tenías muchos lugares para mostrarnos", escribió por su parte el chef hispanoestadounidense José Andrés.



Pedir ayuda

Nacido en Nueva York en 1956, fue galardonado con siete premios Emmy, las estatuillas más famosas de la televisión estadounidense, entre ellos cinco por "Parts Unknown".



Con este programa Bourdain viajó a lugares imprevisibles, lejos de los destinos turísticos, desde Gaza hasta la República Democrática del Congo, e incluso a la región autónoma de Nagorno Karabaj, lo que le valió ser declarado persona non grata por Azerbaiyán.



En su primer año de emisión, recibió un Peabody Award, un premio que se otorga a la televisión y la radio estadounidenses. El jurado elogió la capacidad del programa para "abrir al mismo tiempo nuestro paladar y nuestros horizontes".



"Nosotros hacemos preguntas muy simples: ¿qué te hace feliz, qué comes, qué te gusta cocinar?", explicó Anthony Bourdain cuando recibió su premio.

"Trajo el mundo a nuestros hogares e inspiró a muchas personas a explorar culturas y lugares a través de su gastronomía", celebró en Twitter el chef británico y personalidad televisiva Gordon Ramsay.



Como lo han hecho muchos otros, el británico instó a las personas que estuvieran considerando acabar con su vida ponerse en contacto con el número de prevención del suicidio.



La muerte de Anthony Bourdain se produce solo tres días después del suicidio de la prestigiosa diseñadora de modas Kate Spade, quien murió en Nueva York en condiciones similares.



El fiscal de Colmar descartó "a priori" realizar una autopsia y que "la investigación no debería retrasar" la repatriación del cuerpo a Estados Unidos. El último de sus viajes.