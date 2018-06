Guatemala considera suspender la búsqueda de desaparecidos por erupción del volcán de Fuego

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Las autoridades de Guatemala enfrentan este viernes una encrucijada respecto a si continúan o no con la búsqueda de unos 200 desparecidos tras la erupción el domingo pasado del volcán de Fuego, que se cobró al menos 109 vidas.



Los protocolos internacionales establecen que después de 72 horas de la tragedia se deben suspender las operaciones de búsqueda, al considerar que ya no hay posibilidades de encontrar sobrevivientes.



Cinco días han pasado desde que una potente erupción del volcán sepultó bajo toneladas de ceniza y arena caliente a la comunidad San Miguel Los Lotes, en el sureño municipio de Escuintla, pero las autoridades no han descartado la posibilidad de seguir buscando víctimas.



Sin embargo, en la práctica las tareas de rescate están suspendidas desde la tarde del miércoles por lo inestable del terreno debido a las fuertes lluvias y porque aún existe material caliente en el área devastada.



David de León, vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), afirmó este viernes que las autoridades realizan evaluaciones luego de "los descensos de flujos piroclásticos de las últimas 12 horas y los lahares por lluvias" para determinar si ingresan o no a la llamada "zona 0".



A su vez, la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala verificará en el río Guacalate, a la altura de la devastada San Miguel Los Lotes, para ver si "lo observado con el dron corresponde a dos víctimas".



El volcán, de 3,763 metros de altura, situado a 35 kilómetro al suroeste de la capital, registró el domingo su erupción más fuerte de las últimas cuatro décadas, que dejó al menos 109 muertos y 197 desaparecidos en medio de un explosivo flujo de rocas ardientes, gases y ceniza.



La furia desatada por el coloso dejó además 58 personas heridas y 12.407 evacuadas, de las cuales 3.710 permanecen en albergues, según el último balance divulgado por la Conred, ente estatal a cargo de protección civil.