Melissa Elvir rechaza cargo como jueza antiextorsión

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente para la selección del fiscal general, Melissa Elvir, no aceptó el nombramiento como nueva jueza de Letras en Materia de Extorsión.



Elvir aduce que el acuerdo de nombramiento “se ha realizado de forma unilateral, ya que en ningún momento he solicitado ni negociado dicho nombramiento, por lo cual el mismo se ha hecho de forma unilateral”.



“Hago del conocimiento público que no acepto y renuncio al nombramiento del Poder Judicial; ya que, como ciudadana, pero sobre todo como representante de sociedad civil, no puedo permitir beneficios o influencias que puedan generar dudas sobre mis actuaciones en el marco de la Junta Proponente”, señaló Elvir en un comunicado.



Indicó que este tipo de acciones “pueden conllevar a que la selección de la nómina final de candidatos a fiscal general sea realizada por influencias externas y no por meritocracia e idoneidad de los candidatos; tal como lo hemos establecido en el código de ética aprobado por la Junta Proponente”. Aseveró que a partir de la fecha hará públicas todas sus votaciones en la Junta Proponente.



Al presidente de la Corte Suprema de Justicia le solicitó que, en caso de ser cierta la imagen que circula en los diversos medios de comunicación, cancele el nombramiento.