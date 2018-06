México entre los favoritos de Mourinho para avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El entrenador portugués del Manchester United, José Mourinho, indicó sus favoritos para avanzar a octavos de final del Mundial de Rusia 2018, en el que ha dado el paso a México por sobre Suecia y Corea del Sur.



Mou, ha hecho las predicciones en un vídeo el portal RT de Rusia, en el que comentará la FIFA World Cup. Mourinho no ha dado posibilidad alguna ni a Costa Rica ni a Panamá.



"Es muy difícil... no quiero ponerme sentimental, pero tengo que hacerlo. Tengo sentimientos encontrados porque quiero que mis jugadores ganen, pero también quiero que se vayan de vacaciones",



Grupo A

1- Uruguay, 2- Rusia



Grupo B

"Más tarde demostraré que soy totalmente portugués, pero terminaremos segundos en el grupo", señaló el estratega.

1- España, 2- Portugal



Grupo C

1- Francia, 2- Australia



Grupo D

"Este va a ser difícil, pero me inclino por un equipo africano".

1- Argentina, 2- Nigeria



Grupo E

"Lo siento, Nemanja [Matić], pero necesitas unas vacaciones", dijo por el serbio del Manchester United.

1- Brasil, 2- Suiza



Grupo F

"El actual campeón del mundo tiene que ganar".

1- Alemania, 2- México



Grupo G

"¡Allá vamos!". "¡Vamos Inglaterra!".

1- Inglaterra, 2- Bélgica



Grupo H

"¡Vaya! Este grupo está bastante equilibrado".

1- Senegal, 2- Polonia.