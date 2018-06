LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

El artista mexicano Eugenio Derbez se incorporará al reparto de la cinta sobre la popular serie infantil 'Dora The Explorer' (Dora la exploradora), informó este jueves el medio especializado The Hollywood Reporter.



De esta manera, el actor de 56 años de edad, se une a este proyecto del estudio Paramount en el que la joven actriz de origen peruano Isabela Moner será la encargada de interpretar a la memorable Dora.



Por otra parte, esta película de acción real será dirigida por James Bobin (Alice Through the Looking Glass, 2016) a partir de un guión firmado por Nick Stoller (The Muppets, 2011).



Asimismo, el filme promete seguir la pista de Dora en una asombrosa aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots y su primo Diego.