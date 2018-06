Nasry "Tito" Asfura: No vamos a revertir el aumento a la tasa vial, lo vamos a invertir

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura afirmó este jueves que no habrá marcha atrás en el aumento a la Tasa de Mantenimiento de Infraestructura Vial, sino que lo invertirán.



"No vamos a revertir el aumento a la tasa vial, lo vamos a invertir", dijo el funcionario minutos después de reunirse con una comisión del Congreso Nacional.

El edil también anunció que presentará al Legislativo un plan de todos los proyectos que la Alcaldía Municipal realizará en los próxmos 44 meses.

El diputado liberal Yury Sabas había presentado una moción, que fue aprobada, para que Asfura diera explicaciones sobre al aumento a la tasa vehicular, que entrará en vigencia a partir de 2019 en un solo pago, según la nomenclatura de las placas vehiculares.

El aumento a la tasa vial fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 29 de mayo y establece que se aplicará un mecanismo para que se actualice cada año, según el tipo de vehículo.

El aumento aprobado representa desde un lempira con 60 centavos hasta tres lempiras al día, según el año y el cilindraje de los automóviles.

En comparecencia el alcalde capitalino detalló que el aumento se debe a la inversión que se viene en proyectos de agua y ordenamiento territorial.

"Viene mucho por hacer para la ciudad, estamos para servir y manejar sus impuestos de una menera transparente", indicó el funcionario.

Por su parte Yury Sabas afirmó que estarán pendiente del cronograma que presentará Asfura, en especial porque "tiene que ser el aumento de una tasa contra la prestación de un servicio; si a mi no me ofrecen un servicio no me pueden aumentar la tasa", argumentó.

"Vamos a ver qué servicios nuevos van a recibir los capitalinos", concluyó.