El curioso momento que protagonizó el actor de Hollywood Rob Schneider en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un momento curioso protagonizó el actor de Hollywood, Rob Schneider, cuando le robó cámaras al ministro de la presidencia, Ebal Díaz.

El funcionario era entrevistado en el Aeropuerto Internacional Toncontín cuando Schneider pasaba por el lugar y se paró atrás de Díaz, realizando un gesto con su rostro.

El secretario de la presidencia no se dio cuenta del curioso momento, mientras que el actor de Hollywood siguió su camino, y no si antes regresar y robar protagonismo nuevamente.

Rob Schneider permaneció en el país el fin de semana. Su primer destino en visitar fue la ciudad de Comayagua, donde realizó obras sociales y un show en la base de Palmerola.

El vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales, en especial porque en su estadía el actor de comedia afirmó quedar encantado de Honduras.

"Es mi primer visita a Honduras. El país es muy bonito, muy hermoso; la gente es muy agradable. Se come rico, es perfecto y muy bonito", dijo demostrando con dificultad que puede hablar español.

Rob Schneider aprendió a hablar español por su fanatismo al club Tigres de México, al que asiste con regularidad en Monterrey. Incluso ha convertido al también actor Adam Sandler en hincha de los felinos norteños.



Últimamente ha integrado a su equipo de trabajo a la elegante mexicana Salma Hayek, quién les ayuda a aprender el idioma.

Schneider ha sido el protagonistas de famosas cintas de comedia como: Estoy hecho un animal, Este cuerpo no es mío, Gigoló por accidente en Europa.

También ha actuado junto a Adam Sandler en películas como Little Nicky, Mr. Deeds, I Now Pronounce You Chuck & Larry, Un papá genial, El aguador, 50 First Dates, Eight Crazy Nights, The Longest Yard, Demolition Man, Click, Fiesta de solteros (American Crude), You Don't Mess with the Zohan y Más allá de los sueños.