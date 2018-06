David Chávez presenta proyecto para que se nombre a Oswaldo Ramos Soto diputado vitalicio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El parlamentario del Partido Nacional de Honduras, David Chávez, presentó este miércoles en el Congreso Nacional un proyecto de decreto para que se nombre a su compañero de bancada Oswaldo Ramos Soto como diputado vitalicio ad honorem.



Chávez explicó que su propuesta es para reconocer los múltiples méritos del ex rector de la UNAH, quien lleva 17 años como congresista en Honduras.

“Quiero presentar un Proyecto de Decreto muy importante por la persona a quien va dirigido. Con esto quiero reconocer los méritos del abogado Ramos Soto”, agregó Chávez.



Asimismo, aseguro que “Ramos Soto ha sido el mejor diputado que ha tenido este Congreso Nacional. Hay una frase en ingles que dice ´The best of the best´, -el mejor de los mejores-"



"En honor a todos los méritos profesionales, académicos y parlamentarios, pido declarar al ciudadano José Oswaldo Ramos Soto como parlamentario vitalicio ad honorem de este Congreso Nacional cuando él decida retirarse", continuó diciendo.



"Tenemos sin lugar a dudas al mejor diputado; por eso quiero decirle al maestro Ramos Soto que nos sentimos orgullosos de usted y por eso hemos presentado este proyecto", finalizó diciendo Chávez.

