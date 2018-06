México dilata la suspensión del bloqueo al camarón hondureño

Desde finales de octubre del año pasado el gobierno de Honduras denunció que Senasica no siguió el protocolo para el tratamiento de la presencia de la supuesta enfermedad en las granjas camaroneras del país. (Foto: El Heraldo Honduras)

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La suspensión del bloqueo mexicano al camarón fresco de Honduras va para largo.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pretende imponer nuevos requisitos de acceso a ese producto cultivado en Choluteca y Valle. Entre las medidas destacan que todas las plantas que exporten a México deberán estar inscritas en el Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (SICPA).

Además, los lotes deben estar debidamente identificados, que el lote debe estar libre de fauna asociada al cultivo y que debe traer los resultados de análisis de un laboratorio acreditado.

No obstante, las autoridades hondureñas consideran que no pueden avalar un proceso viciado que mantiene cerrado el mercado mexicano desde el 20 de octubre de 2017 y que se ha traducido en proteccionismo para el sector acuícola de aquel país.

Un grupo de juristas de Honduras consideran que esas medidas son un obstáculo técnico al comercio exterior y que las autoridades de Senasica al aprobarlas violan el tratado de libre comercio vigente con México.

El impacto del cierre del mercado mexicano se ha reflejado en una estrepitosa caída en las exportaciones de camarón al reportarse al 31 de mayo de 2018 apenas 268,573 libras (1% del total) por un valor de 1,163,615 dólares, ubicándose en el último lugar del ranking.

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2017, las exportaciones alcanzaron 4,268,635 libras (35% del total), posicionando a México en el primer destino del camarón que se cultiva en la zona sur del país.

Lea además: Honduras importa entre 300 a 350 mil celulares al año

Dilatoria

La decisión de las autoridades de Senasica de aprobar con carácter precautorio la suspensión de las importaciones de camarón fresco hondureño por la supuesta presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla (YHB, por sus siglas en inglés) ha tratado de ser resuelta por ambos países a nivel técnico.

La semana anterior las autoridades de ambos países se reunieron en México para reanudar las negociaciones sin lograr avances por la insistencia de Senasica de imponer de forma unilateral nuevas medidas.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, quien ha sido parte de la delegación hondureña, manifestó en esa reunión que una nueva hoja de requisitos sería cuando no ha habido comercio con un país o cuando se trate de un producto nuevo o inexistente.

Sin embargo, Joaquín Delgadillo, director de Senasica, reiteró la necesidad de trabajar de manera coordinada, privilegiando la participación de los equipos técnicos de las autoridades sanitarias con la finalidad de definir los criterios que quedarán plasmados en la hora de requisitos propuestas.

EL HERALDO conoció que había un acuerdo político entre ambos gobiernos para que Delgadillo procediera a levantar el embargo al camarón hondureño.

No hay enfermedad

El director de Senasica, según una acta de trabajo, mencionó que “con las evidencias presentadas y la visita in situ demuestran la no existencia del virus de la enfermedad de la cabeza amarilla en Honduras”.

Ricardo Paz, titular del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), comentó que al no existir evidencia científica de riesgo sanitario y de que se desvirtuó la presencia de un evento por la YHV no existía fundamento legal y científico para mantener suspendida la importación de camarón crudo.

Honduras envió las pruebas al Laboratorio Australiano de Salud Animal (OIE, por su siglas en inglés), quien comprobó que el camarón que se cultiva en Choluteca y Valle está libre de enfermedades.