Joven migrante corre hasta la frontera el día de su graduación para abrazar a su padre deportado 

Con toga y birrete en mano, una jovencita de Texas corrió hasta la frontera con México para poder abrazar a su padre deportado.



En un acto de amor y un ejemplo del drama detrás de las políticas migratorias de Estados Unidos, un vídeo que se ha hecho viral está plasmando la cruda realidad de miles de inmigrantes en el país del norte.



La joven identificada Leslie Silva no quería graduarse sin antes abrazar a su padre al que no puede ver debido a que ha sido deportado a México.



Conmocionada por la idea de una vez más su papá, Mario Silva, se perdería otro importante evento en la vida de sus hijas, la jovencita se determinó a abrazar a su padre aunque fuera solo un momento y en la frontera.



Leslie corrió por el puente internacional Ysleta-Zaragoza, uno de los que une a El Paso, Texas con Ciudad Juárez, Chihuahua para ver a su padre horas antes de graduarse en Eastlake High School.



La separación de la familia había ocurrido once años atrás, cuando Leslie apenas tenía siete. Ella y sus hermanas desde entonces han tenido que pasar sus eventos y logros sin la presencia de su padre, quien ha sido deportado en tres ocasiones, las veces que ha intentado al otro lado.



Las imágenes del breve encuentro entre padre e hija en la frontera quedaron registradas en un video que inundó las redes y ha causado conmoción.

La joven corrió para poder abrazar a su padre del lado mexicano y luego ir a su graduación.



El video que se hizo viral desde su publicación el pasado domingo, se muestra a Leslie Silva con su papá.



"Dijo que se sentía realmente honrado y que pensó que fue muy amable por mi parte ir a verlo antes de mi ceremonia de graduación", señaló.



"Quería darle el honor de ser el primero en verme antes de caminar por el escenario a mi graduación", escribió Silva en su cuenta de Twitter, donde compartió por primera vez el vídeo.



El impacto de la noticia fue tan grande que desde que Leslie lo publicó cuenta con mas de un millón de visualizaciones, más de 56 mil likes en Facebook y compartido 16 mil veces. La jovencita espera que el video ayude a otros a entender la realidad de la separación familiar.



"Se ha perdido muchas vivencias de mí y de mis hermanas: graduaciones, fiestas y todo. Así que pensamos que sería especial verme antes del día de la graduación", dijo Silva a Debate.

El drama de Leslie es el mismo de miles de inmigrantes que han sido separados de sus familias, entre ellos cientos de hondureños.

Los hondureños, "tepesianos" y los "Dreamers", que enfrentan la posibilidad de ser deportados en los próximos meses podrían correr la misma suerte, ser separados de sus familias.