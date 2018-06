La inolvidable experiencia de Myrna Barahona en el Corona Hell Heaven 2018

Ciudad de México, México

Las mejores bandas de metal se reencontraron en el festival más importante de América Latina, Corona Hell Heaven 2018 que se llevó a cabo en Ciudad México donde estuvo la periodista y locutora hondureña Myrna María Barahona, quien compartió una de sus mejores experiencias profesionales con grandes exponentes del género metalero.



Pese a que esta era su segunda vez de asistir a un evento de esta categoría en América Latina, ya que el primero fue el Siembra y Lucha 2013 en Costa Rica, desde un principio sus expectativas sobre el mismo, serían justificadas, ya que ella afirma que los mexicanos se esmeran en hacer muy bien todo aquello relacionado con las artes que no es originario de su cultura.



"Con un cartel impresionante que como headliners ostentaba a Ozzy Osbourne, Judas Prist, Deep Purple y Scorpions y bandas sumamente queridas como Megadeth, Marilyn Manson, Saxon, Testament y Moonspell como secundarias en el main stage; este evento prometía ser como cualquiera de aquellos que ya había presenciado en Europa y Estados Unidos" relató la legendaria locutora.



Compartió que el evento contó con cuatro escenarios, un sistema de seguridad riguroso, un predio muy adecuado para este tipo de maratones metaleras, un surtido de bandas de primera tanto de México como de Estados Unidos y Europa, un surtido astronómico de cerveza azteca para los sedientos y una asistencia de más de 100 mil rockeros y metaleros de todas las edades.



Fue una increíble experiencia más que atesorare en mi carrera, "nos mojamos de lo lindo, nos enlodamos, no teníamos donde refugiarnos, donde sentarnos, y tuvimos que estar de pie todo el tiempo soportando el frío, los empujones, los codazos y los lanzamientos de cerveza y hasta de orines en vasos de las marcas patrocinadoras de chelas, durante todos los shows que presenciamos ese día específicamente en los dos escenarios principales, el Hell y el Heaven" confesó la voz del programa radial Collection.



Con su espíritu rockero a flor de piel, la experimentada locutora también compartió que todo lo sucedido valió la pena, ya que como toda apasionada de este género ver a una de las eminencias del thrash metal (Testament) en vivo y disfrutar de la presentación de Moonspell, ícono del metal gótico, bajo la lluvia y otros grandes exponentes de esta música hizo valer todo su esfuerzo por asistir al evento.



Poco a poco la jornada ya casi llegaba a su final y Myrna junto a otros fanáticos se deleitaron con la última parte del show de las brasileñas de Nervosa y Gojira, la presentación de Brujería de EEUU, la banda que no fue permitida que tocara en Tegucigalpa en 2017, para luego ver a Marilyn Manson, que a su criterio no hizo su mejor participación en el concierto, " Mi amado Marilyn Manson dio un espectáculo muy por debajo de su capacidad por el mal sonido, lo que lo enfureció y casi no pudo disimular" contó la locutora.



Sus impresiones finales

Para Myrna valía la sentir todo el impacto del estruendo metálico en todo su ser al disfrutar la presentación de la mejor banda de metal del mundo Judas Priest, que asegura los volvió locos a todos, "Judas promoviendo su nuevo álbum Firepower prendió la noche con lo nuevo y con lo clásico como saben hacerlo los Metal Gods y en el siguiente escenario principal unos 20 minutos después, apareció el padrino del metal, Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath, al que hay que agradecerle que todavía se presente en un escenario a pesar de todos sus achaques y el evidente deterioro en su voz" comentó.



La extenuante jornada parecía no acabar con miles y miles de gargantas que aclamaban a sus favoritos y entre las multitudes corrían a comprar sus camisetas del festival.