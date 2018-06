Niña de 12 años muere ahogada dentro de una pila en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Una niña de 12 años de edad murió ahogada al caer dentro de una pila llena de agua en la residencial Centroamérica de Comayagüela, capital de Honduras.

La menor fue identificada como Deris Siloé Flores Toledo, de 12 años de edad, cuyo cuerpo fue llevado este miércoles hasta la morgue del Ministerio Público.

Preliminarmente se informó que la niña se estaba bañando cerca de la pila, cuando de pronto sufrió un ataque de epilepsia, que la hizo caer dentro del depósito de agua.

No obstante, los familiares de la pequeña aún no confirman esta versión, pues no han dado detalles de cómo ocurrió este lamentable hecho.

Se espera que en las próximas horas el cadáver de Deris Siloé sea entregado a su padres, quienes ya aguardan en las afueras de la morgue capitalina.