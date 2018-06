Erupción de volcán deja 75 muertos y casi 200 desaparecidos en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Un total de 192 personas están desaparecidas a causa de la potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala hace dos días, que dejó al menos 75 muertos y miles de evacuados, según cifra de protección civil divulgadas este martes.



"Ya tenemos un dato con nombres y las localidades donde hay personas desaparecidas y tenemos el número, que son 192 personas que tenemos desaparecidas", dijo en rueda de prensa el secretario de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio Cabañas.



La erupción del pasado domingo dejó también 46 personas heridas, 3,271 evacuadas, 2,625 albergadas y 1,7 millones afectadas, según la Conred.



El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó que ha contado 75 muertos por el desastre natural, luego que llevaron a ese organismo otros dos cadáveres. Hasta el momento solo 23 de los fallecidos han sido identificados.



El volcán, de 3,763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital, registró este martes una fuerte explosión que volvió a estremecer las zonas devastadas por la erupción del domingo, aunque con menor magnitud.



Siete comunidades fueron evacuadas este martes por el aumento de la actividad volcánica tras lo cual se suspendieron las operaciones de rescate, dijo a periodistas el vocero de la Conred, David de León.



El aumento de la actividad volcánica este marte provocó pánico en la ciudad de Escuintla, cercana al coloso, donde pobladores abordaron sus automóviles para salir del lugar, provocando un caos en el tráfico de vehículos.



El alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, dijo a la AFP que por el momento tienen 1.600 personas albergadas, pero están evaluando dónde ubicar a los afectados que fueron evacuados este partes por la fuerte explosión.



Fueron retirados los socorristas, policías y militares que realizaban tareas de rescate de víctimas.



Cabañas por primera vez da un estimado de desaparecidos, toda vez que desde el domingo se limitaba a decir que ignoraban una cifra de personas desaparecidas.



No obstante, mantenía en firme que continuarían con las tareas de búsqueda, pese a que las autoridades admitieron que será casi imposible hallar sobrevivientes debido a la naturaleza de la erupción, que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente el pasado domingo.



"Vamos a seguir hasta que encontremos a la última víctima, aunque no sabemos cuántas víctimas hay, pero vamos a revisar el área las veces que sea necesario", dijo a la AFP el director de la Conred, Sergio Cabañas.



En las localidades afectadas por el alud volcánico, las calles están anegadas de ceniza y todo se llena de polvo con el vaivén de vehículos de emergencia. Algunos voluntarios espontáneos se dedican a llevar alimentos y agua a los socorristas.



- Difícil encontrar sobrevivientes -

Cabañas dijo la noche del lunes que oficialmente solo tenían conocimiento de dos socorristas. Pero las esperanzas de encontrar sobrevivientes se desvanecen.



"Si están atrapados en el flujo piroclástico es difícil encontrarlos con vida. Incluso va a haber personas que pudieron ser calcinadas y no se van a poder encontrar", dijo.



"Continuaremos hasta que sea necesario y siempre guardando las medidas de seguridad", agregó, en alusión a posibles desprendimientos en las laderas del volcán, donde quedaron acumuladas grandes cantidades de sedimento.



El presidente Jimmy Morales también había indicado la noche del lunes que continuarán en las tareas de búsqueda y rescate el tiempo que sea necesario.



La presidencia anunció que este martes comenzará a definir el plan de acción para iniciar lo antes posible la tarea de reconstrucción de áreas devastadas.



- "Reposo activo" -

Eddy Sánchez, director del estatal Instituto de Vulcanología, señaló a la AFP que tras la fuerte erupción del domingo el volcán liberó "mucha energía" y entró en una fase de "reposo activo" que, aunque podría generar explosiones fuertes, no llegarían "a ser catastróficas" en los próximos meses.



El papa Francisco ofreció este martes "oraciones por todos los que sufren las consecuencias de ese desastre natural".



El volcán de Fuego había generado su primera erupción de 2018 en enero pasado.



Además, provocó en septiembre de 2012 la última emergencia por erupción en el país, causando la evacuación de unos 10,000 habitantes asentados en poblados al sur del coloso.



En Guatemala también están activos los volcanes Santiaguito (oeste) y Pacaya (20 km al sur de la capital).