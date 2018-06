Costa Rica tendrá ante Inglaterra una dura prueba antes del Mundial Rusia 2018

LEEDS, REINO UNIDO

Costa Rica tendrá este jueves una dura prueba antes del Mundial de Rusia-2018 cuando se mida de visita ante Inglaterra, luego de vencer sin mayores dificultades a Irlanda del Norte por 3-0.



El partido se disputará en el estadio Elland Road del club Leeds United, en Leeds, a las 20H00 locales (19H00 GMT).



Los dos equipos igualaron sin goles en su último enfrentamiento, en la primera ronda del Mundial de Brasil-2014, y ahora afinan sus armas de cara a Rusia-2018.



Los locales vienen de vencer 2-1 a Nigeria el pasado sábado, lo que entusiasma a los aficionados ingleses con la posibilidad de que su equipo, encabezado por su capitán Harry Kane, pueda llegar a instancias decisivas del Mundial.



Costa Rica, con su triunfo sobre Irlanda del Norte, dejó una grata impresión pese a que el rival no ofreció mayor resistencia.



Previamente, los ticos habían dejado dudas en sus amistosos, con una victoria 1-0 contra Escocia y derrotas ante Túnez (1-0) y España (5-0).



Para los ingleses, será el último calentamiento antes del Mundial, mientras el combinado centroamericano tiene pendiente un partido el próximo lunes contra Bélgica, en Bruselas.



- Despejar dudas -

El técnico inglés Gareth Southgate clasificó al Mundial con un equipo renovado, joven, que suple con velocidad y entrega lo que le falta de experiencia.



De ello está consciente su rival del jueves, el DT costarricense Oscar Ramírez.



"Contra Inglaterra hay que lidiar con la velocidad, que también vamos a encontrar contra Brasil", su rival de mayor peso en el Grupo E del Mundial. Los otros son Serbia y Suiza.



"Además hay que manejar las transiciones y en qué momento tenemos que defendernos o ser equilibrados", comentó Ramírez sobre el partido contra Inglaterra.



Para el entrenador tico, el partido del jueves y el siguiente contra Bélgica le servirán para aclarar las dudas que aún mantiene sobre cómo enfrentar su primera partido mundialista, el 17 de junio ante Serbia.



"Ahora vendrá una gran prueba el jueves, nos vamos sabiendo que vienen los dos últimos fogueos. Ahorita tengo algo en mente (para debutar en el Mundial), pero el buen rendimiento de varios me pone a pensar", reconoció el técnico de Costa Rica tras el partido con Irlanda del Norte.



- El momento de Kane -

Los ingleses centran su esperanza en el buen momento del capitán Kane, autor de uno de los goles de su selección contra Nigeria.



El delantero del Tottenham Hotspur sueña con llevar a su selección a una participación decorosa en un Mundial, después de dar tumbos las últimas cinco décadas, en los que no han podido revivir su mayor momento de gloria, cuando ganó la Copa del Mundo de Inglatera-1966.



"Lo más importante es pensar que puede ser diferente", comentó Kane sobre las posibilidades de su equipo en Rusia, luego de quedar fuera en la primera ronda en Brasil-2014.



"Ha sido difícil porque en los últimos 50 años no hemos ganado nada. Tenemos que enfocarnos en nosotros mismos y no preocuparnos por los equipos del pasado", agregó Kane.



Posibles alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Jordan Henderson, Danny Rose, Dele Alli - Jamie Vardy, Harry Kane. DT: Gareth Southgate



Costa Rica: Keylor Navas - Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Oscar Duarte, Giancarlo González, Bryan Oviedo - Celso Borges, David Guzmán, Bryan Ruiz, Joel Campbell - Johan Venegas. DT: Oscar Ramírez.