Salvador Nasralla y liberales quieren cambiar requisitos a partidos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los requisitos para inscribir a los partidos políticos y que estos mantengan su personería jurídica tras elecciones generales serían cambiados mediante una propuesta en la que están trabajando el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, y dirigentes del Partido Liberal.

El presentador de televisión dijo a EL HERALDO que “debería haber una ley de que si un partido que fue inscrito con 60 mil firmas y no saca la misma cantidad de votos no solamente quedaría eliminado y no tendría acceso a deuda política; ese tipo de cambios que nosotros estamos trabajando con el Partido Liberal para las nuevas fuerzas que se quieren inscribir”.

La modificación abarcaría a la organización política que está formando Nasralla, de la cual todavía no ha definido su nombre, indicó.

El ingeniero detalló que las reuniones de trabajo han sido con el titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, junto con Maribel Espinoza, Eduardo Martell y Octavio Pineda, entre otros directivos de ese órgano partidario.

No será tradicional

“No va a ser un partido tradicional, ni conformado ni estructurado de acuerdo a los partidos tradicionales”, aseguró.

Aunque a cuatro nuevos partidos políticos se les entregaron formularios para su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nasralla informó que todavía no ha iniciado con el proceso de recoger las 65,694 firmas requeridas para que se inscriba a su institución.

