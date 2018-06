425,800 clientes le deben L 10,000 millones a la ENEE

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un total de 425,808 abonados están en mora con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Así lo dio a conocer este martes el gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH), German García, durante una conferencia de prensa.

La deuda de estos clientes asciende a 10,141 millones de lempiras; el gobierno adeuda 2,542 millones, los altos consumidores 1,309 millones y los de mediano y bajo consumo 6,289 millones.

Con la amnistía, aprobada mediante Decreto 129-2017, les perdonarían a los usuarios del servicio alrededor de 2,500 millones de lempiras, ya que se eliminan los intereses, cargos por financiamiento, gestión de mora, honorarios de abogados, reconexiones y cortes.

También se eliminarán los saldos adeudados por los clientes a quienes se les hizo un ajuste por irregularidades no fraudulentas, es decir, por causas como: daño del equipo de medida (por defectos técnicos), equipo de medida que no registra el consumo correctamente, sellos de conexión violados, servicio directo sin facturación con solicitud de servicio no atendida dentro de 30 días y servicio directo con facturación con reclamo.

No obstante, a los clientes con cargos por irregularidades fraudulentas, que son aquellas en las que se detecta hurto de energía con premeditación a través de pegues directos y acometidas falsas para evadir el contador, entre otras, se les seguirá aplicando el reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica. Este establece un ajuste de hasta por seis meses a los clientes que hurtan energía.

Vigencia

El gerente de la ENEE, Jesús Mejía, comunicó el lunes anterior que se planteó una ampliación de la amnistía por 45 días más, ya que venció el 31 de mayo pasado.

Sin embargo, el diputado liberal Elvin Santos planteó en el Congreso Nacional (CN) una ampliación hasta el mes de diciembre para que sea un beneficio inclusivo para los que más necesitan. Pese a que no han aprobado y tampoco publicado el beneficio en La Gaceta, las autoridades de EEH afirmaron que lo están aplicando en base al Decreto 129-2017, por lo que instan a los abonados a que procedan a realizar el trámite de inmediato.

Trámite

Los clientes en mora que tienen suscrito un contrato de pago deberán acudir a las oficinas de EEH para realizar el trámite sobre el saldo que adeudan.

Los que tienen cargos por irregularidad no fraudulenta se les descontará su saldo pendiente sin necesidad de efectuar trámite alguno, la rebaja se hará automática, reflejándose en la próxima factura.

Mientras que quienes buscan hacer un plan de pago deben llamar a EEH, 118 desde el teléfono móvil, para aplicar a la amnistía y luego proceder al banco a efectuar el pago libre de los cargos. Los requisitos son únicamente la tarjeta de identidad y el código de cliente.