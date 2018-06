El último mensaje en Facebook de la abogada asesinada: "Hay gente que le molesta verte prosperando"

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Norma Saraí Seidel Romero, la abogada que fue asesinada este martes en Comayagüela, compartía varios mensajes motivacionales cada mañana en sus redes sociales.



En su último posteo adjunto a una de sus fotografías de perfil, la joven escribió: "Hay gente que le molesta verte prosperando. Su deseo es que vivas arruinado, pobre y en miseria. Pero cuando Dios te bendice, no hay maldicion que te alcance".



La togada subía pocas imágenes personales en su cuenta de Facebook, además utilizaba un seudónimo como nombre, por lo que es difícil identificarlo.



En otras de sus publicaciones, la abogada le relató a sus seguidores que había superado varias pruebas, por lo que le agradeció a Dios.



"La verdad que mis prueba tuvieron un gusto amargo… Pero hoy mi victoria tiene sabor a miel y le agradezco a Dios porque en medio de la tormenta el estuvo a mi lado y ahora solo me queda agradecer por su infinito amor para conmigo porque aun sin merecerlo me ha demostrado y ha cumplido su palabra y proclamo que aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré y bendigo a cada una de las personas que han querido verme caer que Dios pueda tocar sus (almas) y les de tranquilidad. Infinitamente bendecida y agradecida porq para Dios no hay imposibles".



La joven fue ultimada a disparos por sicarios que se conducían en una motocicleta. Ella se trasladaba hacia un lugar desconocido en un vehículo turismo que conducía su padre.

De interés: Capturan a menor de 14 años acusado del crimen contra dos mujeres en la capital