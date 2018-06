El Brescia se decide por el Rey David como nuevo director técnico

BRESCIA, ITALIA

El Rey David Suazo vuelve a acaparar las portadas en el Calcio y no precisamente por sus goles, como lo hacía años atrás; el ahora entrenador hondureño es el virtual DT del Brescia para la próxima temporada de la Serie B.



La noticia la difundió el periodista deportivo Gianluca di Marzio, especialista en dar primicias en Italia y que trabaja para la cadena Sky Sports; el comunicador, además, añadió que Suazo se estará reuniendo en las próximas horas con el presidente del equipo, Massimo Cellino, quien en 1999 fue el encargado de llevar al atacante al primer equipo del Cagliari, hasta obtener su máxima confianza gracias a sus inolvidables actuaciones.



“Un nuevo cambio en el banco: para liderar el banquillo del Brescia la próxima temporada David Suazo verá al presidente Cellino y el acuerdo debería ser ratificado al final de la reunión”, informó en su sitio web el periodista; para el Rey David esta es una gran oportunidad ya que será la primera vez que dirija en Serie B.



Tras retirarse en 2012, Suazo aprobó las licencias UEFA para ser Director Técnico (DT) y ha trabajado en la sub 16 de Cagliari, equipo del que es uno de sus máximos ídolos al anotar 102 dianas en 255 encuentros.



Una nueva etapa

Pero Suazo inclusive ya tuvo la oportunidad de ser asistente técnico en el banquillo rossoblú durante la etapa de Ivo Pulga en 2014.



¿A dónde va el Rey?

En la pasada campaña, Brescia no pudo lograr el ascenso a la Serie A y finalizó en el puesto 16 (de 22) con 48 puntos.



En las filas del Brescia estuvo a préstamo el volante hondureño Rigoberto Rivas, cuya ficha le pertenece al Inter de Milán y al finalizar la presente temporada se debe reportar con el cuadro de Luciano Spalletti, que lo podría ceder de nuevo a Brescia.



Hablar del Rondinelle es referirse a uno de los clubes históricos de Italia y más reconocidos en Europa debido a que han pasado jugadores como Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, el Tico Gilberto Martínez y Marco Delvecchio