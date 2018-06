El fuerte reclamo de Jencarlos Canela a Aleks Syntek

?CONTENIDO VISUAL? NO APTO PARA ALEX SYNTEK Y MENORES Esta canción habla de una de mis partes favoritas de la intimidad, La ante sala El (Foreplay) Y Si “Hagamos el lobby antes de subir al penthouse” es utilizado en esta canción como metáfora para el sexo oral. Voy a empezar a contar las historias de mis canciones con teasers como este. Dime que opinan. Hacemos el vídeo completo? Director: @instagranndpa Protagonista: @whleli Productores: @jasoncanela @lyduan ProductorMusical: @tainy Compositores: su servidor @jhaycortez @jumboeqps GRACIAS EQUIPO!!

