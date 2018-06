Gerardo Martínez: “El Registro Nacional de las Personas no despedirá a ningún jugador, no hay méritos para eso”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La plantilla de jugadores del equipo de fútbol Infop, recién ascendido a Primera División, continuará siendo parte de la nómina de empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Gerardo Martínez, subdirector técnico de la institución y a la vez vicepresidente del equipo, conversó con EL HERALDO sobre el manejo del club ahora que está en el máximo circuito.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló meses atrás que funcionarios del RNP financian un equipo de fútbol contratando jugadores que son incluidos como empleados de la institución. A continuación la entrevista con Martínez.

¿Qué va a pasar con los empleados del RNP ahora que son jugadores de Primera División?

Es una decisión de ellos, no de la Dirección del RNP. Si quieren se van, si no, no, pero no van a ser despedidos.

¿Van a desempeñar dos funciones, empleados y jugadores, estando en Primera División?

No veo por qué no, la hora de entreno no tiene nada que ver con la de las funciones.

¿No cree que el nivel de Primera División es diferente?

Tienen muchas opciones, pueden pedir permiso sin goce de salario, pedir cancelación... no sé ellos.

¿Y si cambian de sede cómo van a hacer con el trabajo diario en el RNP?

Está Danlí, Comayagua o Siguatepeque, entrenan acá y juegan allá, no es problema.

¿Qué les ha dicho la Atic o el MP sobre la investigación que realizan?

Están investigando, cuando piden información se la damos, ellos lo manejan todo.

¿Va a patrocinar el RNP formalmente al Infop?

No, para nada, no hay partida presupuestaria para eso.

No todos los jugadores son empleados, ¿los que lo son serán despedidos?

El RNP no va a despedir a nadie, no hay méritos para eso.

¿Están buscando financiamiento para el club?

Ya tenemos empresas que han ofrecido financiamiento.

¿Y Tilguath, director técnico del equipo, sigue como empleado del RNP?

No, él no es empleado del RNP, recibió en su momento, pero dijo que no tenía tiempo.

¿No cree que causa malestar en la población que estén en dos cosas?

No. Si su entrenamiento fuera en horario de labores, sí.

¿Y con los partidos que son a media semana van a recibir permisos?

Creo, no hemos visto el calendario todavía.

¿Cuántos jugadores tiene como empleados del RNP?

No sé, 20 o 25. Todos van a continuar en el equipo y con su trabajo en el RNP.

¿Los puestos de ellos son justificados?

Todos están justificados, el RNP tiene que atender 200,000 personas más todos los años.

¿Ellos tienen doble salario?

Sí, ganan dos, por su trabajo en el RNP y por jugar.

¿Fueron contratados por buenos jugadores o por aptos para el empleo?

Hay reportes de su trabajo y su funcionamiento.

¿No se aprovechó en Segunda División garantizando un pago a jugadores con dinero del RNP?

No, para nada. Ellos eran trabajadores antes de jugar fútbol.