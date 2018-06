Zonas que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias colonias de Honduras estarán sin energía eléctrica este próximo martes, según anunció EEH, a través de sus redes sociales.



Entre las zonas que estarán sin el servicio está el Distrito Central, Santa Rita, Yoro; Ocotepeque, San Pedro Sula y La Ceiba.



Distrito Central (8:00 A 8:30 AM/3:30 a 4:00 PM)

Residencial Las Uvas

Colonia Las Hadas

Colonia Los Ángeles

Agua Dulce

Villa Alicante

Aldeas SOS

Aeropuerto

Colonia 15 de Septiembre

Colonia San Luis

Camosa

Perisur

Colonia Suazo Córdova

Colonia Merrian

Zunlacal

Bombas Sanaa

Colonia Modesto Rodas

Colonia Venecia

Colonia Santa Bárbara

Colonia Rivas

Colonia Canadá

Colonia Pradera

Colonia Flor del Campo

Colonia Las Delicias

Colonia Siri Zuñiga

La Burrera

Colonia La Rosa



Distrito Central (8:00 am A 4:00 PM)

Colonia América

Colonia La Pradera

Flor del Campo

Colonia Las Delicias

La Burrera

Colonia La Rosa

Colonia Siri Zuñiga



Ocotepeque (8:00 am A 4:00 pm)

La Labor

La Champa

El Rosario

Municipio de Fraternidad

Concepción de Ocotepeque

Santa Fe

Sinuapa

Nueva Ocotepeque

San Jorge

La Labor

Lucerna

Ocotepeque

Senseti

Municipio de La Labor

Casco Urbano de La Labor

Aldea El Ingenio

Aldea El Rosario

Aldea Llano largo

Aldea Montepeque

Aldea Pashapa

Aldea Santa Efigenia

Aldea Santa Lucía

Municipio de La Fraternidad

Casco Urbano de La Fraternidad

Aldea Las Cruces

Aldea Los Vados

Aldea San Francisco

Represa Hidroeléctrica Quilio

Municipio de Dolores

El Merendón

Aldea San Jerónimo

Municipio de San Jorge

Ocotepeque

Casco Urbano de San Jorge

Aldea El Rastrojón

Aldea El Socorro

Aldea Los Planes

Aldea Río Blanco

Aldea Santa Elena

Municipio de Sinuapa

Ocotepeque

Casco Urbano de Sinuapa

Aldea El Carrizal

Aldea El Moral

Aldea El Ocotillo

Aldea El Peñasco

Aldea El Tepezcuintle

Aldea La Laborcita

Aldea Plan del Rancho

Barrio Mercedes

Aldea Veracruz

Municipio de Ocotepeque

Casco Urbano de Ocotepeque

Aldea Antigua Ocotepeque

Aldea El Barreal

Al Volcán

Aldea Pie del Cerro

Aldea San José

Aldea San Rafael

Aldea Santa Anita

Aldea San Miguel

Aldea Los Planes

Aldea Las Aduanas Agua Caliente

Aldea Los Poy



San Pedro Sula (1:00 A 4:30 PM)

Arenales

Colonia San Sebastián

Aldea Cablotales

Colonia San Vicente de Paul

Colonia Callejas

Colonia Jesús R. González

Colonia La Pedroza

Ferromax

Expomental

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque Arqueológico

Currusté

Industrial Rica Sula

Fábrica Gasolinera América

Luzmetal



San Pedro Sula (1:00 A 4:30 PM)

Colonia La Trinidad

Colonia Felipe Zelaya

Colonia Flor de Cuba

Colonia Asentamiento Humanos

Colonia Llanos de Sula

Colonia Alfonso Lacayo

Colonia 6 de Mayo

Colonia Los Prados

Colonia Sitradima

Colonia Bosques de Jucutuma

Colonia Real del Campo

Aldea Ticamaya

Aldea San José Bosquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Cruz de Valencia

Aparthotel Villanuria

Postelsa



La Ceiba (9:00 am A 1:00 pm)

Colonias Sitramacsa

Colonias Piñanza

Colonias Esquipulas

Colonias La Culata

Colonias Villa Real

Colonias Los Locutores

Colonias Alambra

Colonias Sutrafco

Policia Nacional de Transito

Colonias El Dorado

INFOP

Mercado San José

Uth

Plantel ENEE

Energua

Calle 8 desde Zona Mazapan hasta Banco de Occidente

Avenida La Republica desde Hotel Paris hasta Centro Penal

Avenida San Isidro desde Burger King hasta Muelle Fiscal

Hotel Art Deco Barrio Inglés

Barrio Higuerito

Calle desde El Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Hospital Euro-Honduras

Hospital Centro Médico

Colonias Yesenia Castillo

Colonia Dantillo

Colonia Ramón Leva San Gabriel

Colonia Leyde

Colonia Palmira

Residencia Quinta San Fernando

Casa Blanca

Villa Santa Lucía

Crila

Colonia Bajos de Palmira Trejo

Colonia Universidad

Los Fotógrafos

El Búfalo

Colonia Gracias a Dios

Menonita

Lomas de Palmira

Iglesia Gran Comision Roda

Aldea Armenia Bonito

Villa Romana

Vista Palmira

Colonia Sitraleyde

Aeropuerto Internacional Golosón

Roberto Padilla

Miramontes

Colonia 15 Septiembre

Club de Leones

Villa Olimpica

Carril del 7 y 8

Xochimilco

Cerrato 1º de Mayo

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Buenos Aires

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2

Trojas 3

La Unión

Envidia

Balsamo

Buenos Aires Norte

El Cayo

Aldea Calpules

Aldea Trojes

Campo Rojo

Colonia Guadalupe



SABA Colonias y Barrios:

Pava

Coyol

Chorro

Brisas de Monga

Centro de Sabá

La Castellana

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

La Standar

Bella Vista

Habitat

Barrio Colombia

Monte Fresco

Cooperativa Sabá

Sabá Aldea:

Uva Sureña

Nueva Sureña

Elixir

El Esfuerzo Hondureño

Mercedes

Achiote

Regaderos

Paguales

Santa Ana

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Pequeña Suiza

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Palos de Agua Abajo

Standar Fruit Co.

(Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia, SONAGUERA Colonias y Barrios: Los Sureños, Los Montillos, Bo. Arriba, El Centro, Col. Porvenir; Carrioles, Sabana de Utila, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Rio de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente,, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Río Arriba, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza y Zonas Aledañas.