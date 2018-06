Perro guía a rescatistas para hallar a sus amos soterrados por la ceniza del volcán de Fuego

El can guió a los bomberos hasta el lugar donde su familia falleció. Fotos cortesía Facebook

ALDEA SAN JAIME, GUATEMALA



La fidelidad de los animales no tiene límites. Un perro que vivía con sus amos en la aldea San Jaime, Guatemala, es el héroe del momento tras guiar a los rescatistas hasta los restos de sus dueños.

Según la página de Facebook "Memes Chapines GT #2" el perro llevó al personal de bomberos hasta el lugar en el que lamentablemente murieron soterrados.

El momento viral y digno de compartir ocurrió durante la erupción del volcán de Fuego que arrasó varios poblados con una avalancha de lodo y ceniza ardiente. Hasta el momento la cifra de muertos asciende a 62 personas.

En la publicación escribieron:

"LA FIDELIDAD NO TIENE PRECIO



El perro de una familia que hasta el momento no han sido identificados ayudó a los cuerpos de socorro a localizar a sus amos, la mascota utilizó sus medios para lograr captar la atención de los socorristas a tal punto de que los llevó hasta la vivienda, en el interior se encontraron ocho personas, todos los cuerpos ya sin vidas.



La tristeza de la mascota no se pudo ocultar en su mirada tras observar como eran trasladados".



En los comentarios los usuarios manifestaron su intención de adoptar a la mascota.

