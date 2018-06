Kanye West revela que padece una enfermedad mental

MIAMI, ESTADOS UNIDOS



El rapero estadounidense Kanye West reveló este lunes que fue diagnosticado con una enfermedad mental a los 39 años de edad.



El esposo de Kim Kardashian realizó la confesión en el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Ye, sin embargo, calificó a su enfermedad como un "superpoder".



“Nunca me habían diagnosticado una enfermedad mental hasta los 39 años”, expresó West. “Pero como digo en el álbum, no es una discapacidad, es un superpoder”.



Hasta ahora, no se conoce cuál es el problema mental del artista, pero en la portada de su nuevo disco reza: “Odio ser bipolar, es increíble”, por lo que podría ser un indicio de padecimiento.

