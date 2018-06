Sobreviviente de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala: "por obra de Dios nos salvamos"

Escuintla, Guatemala

Un habitante de una de las comunidades afectadas por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, contó su testimonio luego de lograr salir con vida de la zona devastada, donde al menos 38 personas perdieron la vida.



En el vídeo que se ha viralizado en redes sociales quedó evidenciada la angustia vivida por don Domingo López, un sobreviviente a la erupción del volcán.

- "¿Como a qué horas fue esto?", le preguntan al señor.

- "Aproximadamente a las 3:00 de la tarde", respondió.

- "¿Su comunidad quedó bastante destruida?", le consultó el periodista que grabó el clip.

-"Todos quedamos así, nosotros por obra de Dios nos salvamos, yo con mis tres nietas y mi hija, la demás gente se quedó bastante dentro de sus casitas, muertas", dijo entre lágrimas don Domingo.





#TragediaVolcán: “No creía yo eso”, dijo Domingo López al contar lo que vivieron, algo que ellos mismos aseguran que “nunca había pasado”. Video: Carlos Hernández pic.twitter.com/hojpB75Wj0 — Roni Pocón (@rpocon_pl) June 4, 2018



"No creía yo eso, pero resulta que otras veces ha pasado, pero así cenizas; pero hoy no creía", siguió diciendo el sobreviviente, quien hoy cuenta su relato.

Un tanto desconcertado, también agregó que "me dijo mi hija, papá, véngase, véngase, cuando pase por el cuarto mío y me metí en el de ellos, y no vi que no estaba cerrada la puerta, y que cierro la puerta y que entra un tunco (poquito) y me chamuscó y que cerramos la puerta".

Cabe mencionar que este volcán ya había mostrado actividad sin erupcionar, el pasado mes de enero del presente año, pero finalmente el pasado domingo tuvo fuerte actividad, causando estragos a su paso.

Y es que don Domingo López resultó con quemaduras en su pie derecho, además de los daños a su vivienda y su comunidad son considerables, por lo que se vieron obligados a refugiarse en uno de los 10 albergues habilitados por las autoridades.