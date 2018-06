Brasil vence a Croacia con golazo de Neymar tras tres meses lesionado

Agencias/AFP

LIVERPOOL, INGLATERRA

La estrella de la Seleçao Neymar firmó este domingo su regreso soñado a las canchas al anotar el primer tanto en la victoria 2-0 de Brasil frente a Croacia en el amistoso disputado en Liverpool y que suponía su vuelta después de tres meses de baja por lesión.



El atacante del París Saint-Germain, que no disputaba un juego desde el pasado 25 de febrero, ingresó en el campo tras el descanso en el lugar de Fernandinho, y apenas tardó 23 minutos en volver a marcar, tras deshacerse de varios defensores croatas.



Ya en el descuento, el atacante del Liverpool Roberto Firmino puso el 2-0 definitivo.



El golazo de 'Ney' fue la mejor noticia para una Seleçao que sufrió para articular su juego ante el firme marcaje del equipo croata, pero que acabó lanzada.



En la celebración de su tanto, Neymar corrió a abrazarse con el doctor Rodrigo Lasmar quien hace justo tres meses le intervenía en Belo Horizonte dando inicio a un periodo de recuperación contrarreloj con la vista puesta en el Mundial Rusia-2018, que comienza en menos de dos semanas.



- Dificultades -

Como ya había adelantado Tite, Brasil comenzó el duelo con Neymar en el banco y un medio campo con Fernandinho, Paulinho, Willian y Coutinho, además de Gabriel Jesús en la punta.



Era la primera prueba de la Seleçao desde que el pasado 21 de mayo se concentraron en Rio para iniciar un viaje que sueñan con terminar en la final de Moscú el 15 de julio.



Pero el camino no va a ser fácil. Ya sabía esta 'canarinha' de los milagros de Tite que solo con su magnífica resurrección en Sudamérica no sería suficiente; y el duelo con la talentosa Croacia de Modric fue una realista confirmación.



Organizados, los europeos desplegaron desde el comienzo un marcaje alto que atenazó a una Seleçao que no lograba fluir. Con la 'canarinha' ocupada en encontrar salidas, fueron para los croatas las primeras ocasiones de una etapa inicial de juego trabado y pruebas fallidas.



El primer susto a los de Tite vino de un córner sacado por Modric y que cabeceó Lovren al cuarto de hora, y poco después con un disparo de Kramaric que le tensó el gesto a Alisson.



Mientras, a Brasil se le diluían los ataques y solo encontró la vía hacia Subasic con un par de disparos lejanos de Coutinho.



Los signos vitales de la 'canarinha' solo comenzarían a llegar desde la banda de un activo Willian, dispuesto a convencer a Tite que se merece un puesto titular. Muy participativo, el centrocampista del Chelsea fue calentando a un Brasil que acabó el primer tiempo más animado, aunque no era día para grandes brillos.



Con la Copa en la próxima estación, nadie quiere pasarse de riesgos.



- El regreso -

Tampoco trajo el esplendor de juego el descanso, pero sí aportó algo mucho más esperado: el regreso de Neymar. El día en el que se cumplían justo tres meses de su polémico paso por el quirófano, el jugador más caro del mundo volvía a pisar una cancha.



Había cumplido su promesa el doctor Lasmar, que aseguró que estaría de regreso en los amistosos, y también el propio Neymar: que dejó todo de lado, se marchó a Brasil e invirtió todas sus fuerzas para llegar en forma a un Mundial que le quita el sueño.



Y su trabajo no tardó en dar frutos. Fue en el minuto 69 cuando el brillante delantero recibió el balón de Coutinho y enfiló el costado izquierdo del área dejando atrás a tres defensores croatas para poner el 1-0 y un claro mensaje: Neymar ha vuelto.



Eso parecieron pensar todos sus compañeros y miembros de la comisión técnica cuando saltaron a abrazar enloquecidos a su líder, que hace una semana avisaba que aún no estaba al 100%, pero que todo indica que va en bólido hacia él.



El gol de 'Ney' le aceleró el corazón a Brasil que aún se regaló un lindo tanto de Firmino ya en el tiempo añadido para redondear una victoria que no fue perfecta, pero es una bomba de moral para este grupo con sed de venganza.



Frente a su público de Anfield, el atacante del Liverpool sentenció el partido con un globo que batió a Subasic tras un gran pase de Casemiro que se cruzó el área.



Antes del debut de Brasil en Rusia el 17 de junio frente a Suiza, Tite tendrá una última oportunidad de probar a Neymar y los suyos en el amistoso del día 10 contra Austria.



Animada por la gran fase de resultados que vive desde que el nuevo seleccionador tomó las riendas hace dos años, la 'canarinha' llega al Mundial como una de las favoritas.