Fernando Maradiaga, catracho bajo cero grados en Finlandia

Lucía Zepeda

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Se fue de su patria con el sueño de alcanzar una mejor vida y lo cumplió.



Fernando Maradiaga es un joven chef de 33 años de edad, que con el talento de sus manos enamora el paladar de sus clientes en Finlandia, al noreste de Europa.



“Nací en Tegucigalpa, hace casi cinco años que estoy en Finlandia, pero emigré de Honduras hace 13, soy chef y empresario, vivo con mi esposa y mis dos hijas”, comentó el hondureño.



El chef posee junto a su familia un hermoso restaurante llamado "La Guacamaya", en donde los clientes además de degustar la gastronomía de diversos países pueden conocer un poco de Honduras a través de varios cuadros, entre los que figura uno de Santa Rosa de Copán.



Afirma que tras haber tomado la decisión de abandonar el país, las cosas no han sido fáciles para él, pero sostiene que ha encontrado en el sitio europeo un lugar de oportunidades.



“Finlandia es un país de bienestar y tiene la mejor educación del mundo, soy padre y quería el mejor futuro para mis hijas, Finlandia es un país con impresionantes paisajes y con muchas oportunidades”, manifestó el empresario a EL HERALDO.



A 20 grados bajo cero, con las calles cubiertas de nieve, es fácil extrañar los fogones hondureños y estar lejos de la familia es, sin duda, muy difícil para quienes emigraron del país.



“Claro que extraño Honduras y más cuando me veo en un clima tan extremo, es cuando más siento añoranza, a partir de los -20 grados lo que más extraño es el olor de nuestro café acompañado de una semita”, expresó.



Pero sin duda su mayor nostalgia es pensar en su familia

“Lo que más extraño de Honduras es a mi madre y mis hermanos, tengo una familia preciosa que tiene un pedazo de mi corazón con ellos”.



Afirma que una vez poniendo un pie en Honduras lo primero que desearía comer sería un anafre con frijoles y chorizo con mucho queso.



“Cada día me siento una persona realmente afortunada, tengo muchas más aspiraciones, por eso me gusta trabajar mucho en mí como persona para ser mejor”, comentó Fernando.



Su trabajo

Al ingresar a su perfil en las redes sociales se pueden apreciar las maravillas culinarias que este talentoso hondureño prepara.



De la misma manera, su amor por Honduras está presente, pues no se pierde los partidos de la Selección.



Entre sus pasatiempos está tomar fotografías y pasar la tarde pescando.



Sin duda alguna, el talento de los hondureños traspasa las fronteras y Fernando Maradiaga es un ejemplo de eso.