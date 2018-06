Emma Watson nuevamente pertenece al mundo de la soltería

New York, Estados Unidos

La actriz Emma Watson regresó al mundo de la soltería luego de unos meses de romance con el artista Chord Overstreet, según han asegurado diversos medios de comunicación británicos.



Watson inició un noviazgo con el actor de la serie ‘Glee’ aproximadamente hace unos seis meses; la chica de 28 años de edad, siempre se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida privada. Por lo que en ningún momento hizo pública su relación con Overstreet.



Por ende, posiblemente su rompimiento quedará sólo en rumores y suposiciones, ya que hasta el momento Emma no ha se ha pronunciado al respecto.



Una señal de que el amor habría llegado a su desenlace, fue que Watson dejó de seguir en Instagram al que fuera su amor.



Una fuente cercana a la famosa dijo a 'The Sun': “Las cosas simplemente no han funcionado entre ellos y ahora están solteros de nuevo”.