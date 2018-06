Neymar jugará con Brasil en el segundo tiempo del amistoso ante Croacia

Liverpool, Inglaterra

El delantero estrella de Brasil Neymar realizará su regreso a los terrenos de juego el domingo en el partido amistoso de preparación para el Mundial-2018 contra Croacia, luego de tres meses de ausencia, anunció el seleccionador brasileño Tite este sábado.



"Estará en el banco, ya que está en proceso de recuperación. Entrará tras el descanso, porque es un partido de preparación para todo el equipo", explicó Tite en conferencia de prensa desde Liverpool.



"Entrará al descanso. ¿Quién saldrá? No lo sé", añadió el seleccionador de 'La Canarinha'.



El delantero de 26 años no juega desde su fractura en un pie sufrida con el París SG durante un partido contra el Olympique de Marsella en febrero.



El jugador más caro de la historia del fútbol, adquirido por el PSG al Barcelona a cambio de 222 millones de euros el pasado verano europeo, fue operado a comienzos de marzo en Brasil.



"Aún no estoy al 100%", había explicado el delantero, autor de 28 goles en 30 partidos con su club esta temporada, antes de volar rumbo a Inglaterra.



Después del partido ante Croacia el domingo, Brasil se enfrentará a Austria el 10 de junio en partido de preparación. Encuadrado en el grupo E del Mundial, Brasil se medirá en Rusia con Suiza, Costa Rica y Serbia.