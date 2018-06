Carlos Vives disfruta nueva “pinta sensual” para el Mundial Rusia 2018

Nueva York, Estados Unidos

Carlos Vives disfruta su nueva “pinta sensual” en antesala al Mundial de Fútbol Rusia 2018, que planea ver desde la comodidad de su hogar.



El astro colombiano del vallenato lanzó en días recientes “Hoy tengo tiempo (pinta sensual)”, una nueva versión de su tema “Hoy tengo tiempo”, cuyo video es una oda a la alegría y la diversidad cultural.



Filmado hace un par de meses en Bogotá, el clip rebosa de colores brillantes en escenografía y vestuario --Vives luce rojo de pies a cabeza, quizá en alusión al título de la canción-- y figuras multirraciales de la moda, la música y el deporte local.



“Queríamos trabajar con el color y jugar con esos elementos de pasar de un color a otro, por eso estoy vestido así por primera vez, súper colorido”, dijo el cantante entre risas esta semana en entrevista telefónica.



Y musicalmente el tema, que fusiona vallenato con mambo y rock, “tiene esa mezcla diversa” que dijo que no se planea sino que se da de manera natural, pues “todas esas influencias de la música de todas partes más la música de uno siempre da como cosas así”.

“Hoy tengo tiempo (pinta sensual)” derivó de su participación en una campaña publicitaria de Pepsi (“Allá se juega, acá lo vives”) por la que se quedará en casa esta vez, pues Coca-Cola es la patrocinadora oficial del evento deportivo.



El conocido hincha del fútbol, que acompañó a la selección colombiana a Brasil 2014 y hasta copatrocinó los viajes de los familiares de los jugadores, se expresó feliz de regresar a casa, pues esto le permitirá reunirse con seres queridos y de algún modo transportarse a su niñez.



“Aquí siempre que llegaba el Mundial era realmente como unas vacaciones porque coincidía un poco con las vacaciones de uno del colegio”, dijo. “Para mí era regresar a mi casa, a Santa Marta, y ver el Mundial como en familia, ver el mundial con mis papás, en la casa de los abuelos, donde los amigos”.



“Hoy tengo tiempo (pinta sensual)” lo reunió también con su hija Lucy, a quien dice que ve muy poco porque está estudiando en una universidad en Nueva Orleáns. La joven de 21 años y su hermanita Elena, de nueve, aparecen en el video musical, junto a las modelos colombianas Melina Ramírez, Claudia Lozano y Toya Montoya.



“No, no, no. ¿Tú puedes creer eso?”, dijo el orgulloso papá. “Como decidieron el video así con ese estilo, con modelos y todo, yo dije ‘No, pues yo tengo dos modelos en mi casa. ¡Voy a invitarlas ya! Estaban felices y yo feliz de trabajar con ellas”.



La nueva versión del tema se diferencia de la original en sus letras, que el cantautor amplió en un principio para la cuña de la bebida gaseosa.



“La verdad es que es la misma canción, el mismo tiempo, todo, pero tiene unas estrofas adicionales que van al comienzo y unas más para el final, como ‘Yo me quedo aquí, donde me gusta a mí, un besito pa’ ti, un besito pa’ mí’”, dijo Vives.



El intérprete de “La gota fría”, “La bicicleta” y “La tierra del olvido” aprovechará su estadía en Colombia para descansar antes proseguir con la gira de “Vives”, que le mereció en abril el Premio Billboard de la Música Latina al álbum tropical del año. En septiembre estará de regreso en Estados Unidos para una serie de conciertos.