EEH anuncia suspensión del servicio eléctrico para varias colonias de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del servicio energético para este próximo sábado a partir de las 8:00 de la mañana.



El consorcio realizará trabajos de mantenimiento en las zonas donde se avisó de la interrupción.



Intibucá, La Esperanza (8:15 am A 4:15 pm)

Planes

Las Pavas

Pule

San José

Pueblo Viejo

Santa María

Gualazara

Santiago de Puringla

Las Delicias

Llanos de la Cruz

Orovila

Ojos de Agua

Huertas

Hornitos

La Laguna

La Cumbre

Chinacla

La Florida

La Piedrona

Santa Cruz Opatoro

San Miguelito

Guajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de Ángeles

Suyapa

El Sauce

La Florida

Estancia

San Antonio Opatoro

Guajiquiro

El Pinar

Quilitos

San Juan Guajiquiro

La Guacamaya

El Pedernal

Guascotoro

Las Delicias

Florida

San José

Saca de Agua

Las Pilas

Chinacla

Barrio Nuevo

Arelanes Chinacla

Nuevo Paraíso

El Pastal

Sigamane

Marcala

El Cerrón

Las Tranquitas

Las Crucitas

Morazán

El Batallón

Barrio San Rafael

La Víctoria

El Chiflador

Santa Cruz

Musula

San Juan

Marcala

San Juan Marcala

El Tablón

Chusmuy

Guanizales

Medina

Yurula

Santa Elena

El Zancudo

Sabaneta

Pasamonos

Nahuterique

El Bailadero

El Lavatorio

San Pedro

Santa Rosita

Wise

Corral de piedras

Santa Catarina

La Esperanza

Intibucá

Jiquilaca

Llanos Grande

Los Palones

Camasca

El Carmen

El Guayabal

San Juan de Dios

San Isidro

San Bartolo

San Antonio

El Llano

La Caridad

Magdalena

San Juan Troncozo

La Orilla

Los Pozos

Los Horcones

Santa Lucía

Las Marías

Las Aradas

Bañaderos

El Barreal

El Espino

San Pablo

El Barranco

Palacios

La Ceibilla

San Juan

Puringa

El Sitio

La Raya

El Divisadero

San Marcos

Santa Ana

Colomoncagua

Santo Domingo

San Antonio de vados

San Antonio Intibucá

El Rosario

San Esteban



Distrito Central (8:00 A 8:30 AM/3:30 a 4:30 PM)

Colonia Satélite

Loarque

Diario EL HERALDO

Altos de Loarque

International School

Aldea Loarque

Ríi Grande

Mármoles de Honduras

Pollos Cortijo

Germania



Distrito Central (8:00 am A 4:00 PM)

IMP

Colonia Godoy

Lomas del Toncontín

Parte de Altos de Toncontín



Distrito Central (10:00 A 10:30 PM)

Complejo Deportivo Simón Azcona

Colonia Universidad Norte

Villa de Suyapa

Villa Olímpica

Instituto San Miguel

Edificio Planetario

Plaza Azul

Lomas del Guijarro Sur

Residencial Payaqui

Escuela Americana

Parte de Residencial Linda Vista

Lomas del Mayab

Entrada a la Colonia Los Almendros

Lomas del Guijarro

Casa Presidencial

Embajada de México

Colonia Los Almendros

Cultura Hispano Americano



Distrito Central (10:00 PM al domingo 4:00 am)

Bancahfe

Do it Center

Casa Presidencial

La Curacao

Las Lomas