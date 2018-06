10 Curiosidades sobre el Mundial de Rusia 2018

El mítico ex portero soviético Lev Yashin es la principal imágen del póster del Mundial de Rusia 2018. Foto: Agencia AFP

Tegucigalpa, Honduras

Rusia, el país sede del Mundial 2018, es la nación más grande del mundo, con una extensión territorial de 17 millones setenta y cinco mil doscientos kilómetros cuadrados, por lo tanto tiene suficiente espacio para albergar a un sin número de cosas curiosas.



Tan solo faltan 13 días para que arranque el Mundial de Rusia 2018, el máximo evento en el mundo del fútbol, el cual se juega cada cuatro años.



10 cosas curiosas del Mundial de Rusia 2018:

1. El exportero soviético, Lev Yashin, es la figura principal del póster del Mundial de Rusia 2018.



2. La selección de Brasil, es el único equipo que no ha faltado a ningún mundial organizado por la FIFA.



3. Panamá e Islandia, son las dos selecciones que se presentan por primera vez en un mundial de fútbol.



4. La asistente brasileña, Fernanda Colombo, se convertirá en la primera árbitro mujer en la historia de los mundiales.



5. De las 32 selecciones clasificadas ninguna tenía tanto tiempo sin asistir a una Copa del Mundo como Perú, la cual espero 36 años para volver a clasisficar.



6. El discurso de bienvenida en la inauguración lo dará el presidente de Rusia, Vladimir Putin.



7. Los aficionados que compren su boleto para presenciar cualquier partido durante el Mundial de Rusia 2018, podrán viajar sin visa a este país.



8. Las selecciones que estarán en el Mundial de Rusia 2018 y no asistieron al Mundial de Brasil 2014, son la selección de Perú, Egipto, Marruecos, Polonia, Dinamarca, Serbia, Suecia y Senegal.



9. Argentina no se enfrentaba en un mundial a Croacia desde hace 20 años.



10. Arabia Saudita, por primera vez en la historia de los mundiales, es la selección asiática que jugará un partido inaugural en el Mundial de Rusia 2018.