México se despide de su afición ante Escocia, antes de partir a Rusia-2018

AFP

México, México

Con las horas contadas para definir la nómina de 23 jugadores, este sábado la selección mexicana se despedirá de sus aficionados en un amistoso ante Escocia, previo a su viaje al Mundial Rusia-2018.



Luego de 46 partidos con igual número de alineaciones diferentes bajo el mando del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, el ‘Tricolor’ tratará de despedirse de su gente con una agradable exhibición para saldar la inconformidad en este proceso.



El partido contra Escocia se jugará a partir de las 19H00 locales (00H00 GMT del domingo) en el estadio Azteca, con capacidad para más de 81,000 espectadores.



Para este partido fueron puestas a la venta 72,452 localidades que para el miércoles por la noche ya se habían agotado.



El lunes anterior, el equipo mexicano se despidió de sus aficionados residentes en Estados Unidos con un empate 0-0 ante Gales, resultado que volvió a evidenciar la falta de un estilo de juego y despertó la incredulidad de tener una buena participación en el campeonato del mundo.



Los dilemas de Osorio

De cara a la recta final de la preparación, Osorio convocó a 28 jugadores –que se redujeron a 27 por la lesión del defensa central Néstor Araujo– para armar una lista preliminar que debería bajar a 23 elementos después del partido contra Escocia, justo antes de viajar a Europa.



"Todos los jugadores siguen compitiendo, yo creo que el próximo sábado va a ser una gran oportunidad para muchos y ahí tomaremos las decisiones correspondientes", dijo Osorio.



Sin embargo, la toma de decisiones se ha complicado porque cuatro de sus jugadores están recuperándose de lesiones: los defensas Héctor Moreno y Diego Reyes, así como los mediocampistas Andrés Guardado y Giovani dos Santos.



Osorio estableció como límite de espera para los cuatro este sábado tras del partido ante Escocia, pero es probable que una nómina rebasada haga el viaje a Europa, donde disputará un último partido de preparación el 9 de junio ante Dinamarca.



"En el juego contra Dinamarca nos aproximaremos al once que va a iniciar contra Alemania”, comentó Osorio.



- Rival en formación -

Ubicada en el lugar 34 del ranking mundial de la FIFA (México está en el 15), la selección de Escocia hizo una gira por América para ser sinodal de dos selecciones mundialistas.



El martes pasado, el llamado ‘Ejército de Tartán’ cayó 2-0 ante Perú con un equipo alternativo, ya que los clubes fuertes no prestaron a sus figuras al no tratarse de fecha FIFA, situación que causó disgusto al seleccionador escocés Alex McLeish.



El orientador de Escocia armó su selección con "muchas caras nuevas" que podrían tener una "experiencia fantástica" en su desarrollo. Entre ellos están el defensa Scott McKenna y el medio John McGuinn, ambos del Hibernian.



Charles Mulgrew, del Blackburn Rovers, es uno de los seleccionados escoceses con mayor recorrido con más de 30 partidos.



“El desafío es que los muchachos demuestren que pueden competir contra equipos que van a la Copa del Mundo y estropearles la fiesta. Esa es su motivación”, comentó McLeish.



Probables alineaciones:



México: Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Oswaldo Alanís, Miguel Layún, Jesús Molina, Héctor Herrera, Marco Fabián, Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano. DT Juan Carlos Osorio.



Escocia: Jordan Archer, Stephen O’Donnell, Charlie Mulgrew, Scott McKenna, Lewis Stevenson, Kenny McLean, Scott McTominay, John McGinn, Dylan McGeouch, Matt Phillips Jamie Murphy. DT Alex McLeish.