Seis aspirantes a Fiscal General quedan fuera de la lista de selección

Seis nuevos aspirantes a fiscal General y Adjunto de la República quedaron fuera de la lista de selección este viernes, tras culminar las audiencias públicas realizadas por la Junta Proponenetes.



Los candidatos que quedan fuera son Doris Imelda Madrid Zerón, Efren Alexander Aguilar Ramírez, Francisco Medardo Cerrato Flores, Nilia, Raquel Ramos Gonzáles, Raúl Antonio Henriquez Interiano y Sara Patricia Sagastume Rico.

Tras los abogados, la lista de aspirantes se reduce a 18, quienes serán sometidos en las próximas horas a las pruebas de confianza que anunció la Junta Proponente, en cumplimiento al proceso establecido.

Hasta el momento, no se conocen los motivos por los que estos togados fueron eliminados del proceso, por lo que se espera que la Junta de Proponente emita un comunicado en las próximas horas.

En una llamada telefónica a la radioemisora capitalina HRN, la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, aseguró que todavía no le habían notificado la determinación, sin embargo, dijo estar tranquila si la misma le es confirmada en las próximas horas.

"He concursado como una buena ciudadana, como una mujer limpia, como una mujer transparente y eso es lo que a mi me basta. Aquí en la vida seguimos adelante y vamos a tomar esto como una dimisión que Dios sabe de que me aparta", expresó.

En los últimos días, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), había presentado denuncias en contra de algunos aspirantes a este cargo por tener vínculos de corrupción y algunos supuestamente estaban enfrentando procesos legales, en ese sentido Rolando Argueta habría mencionado que conocerán de estas denuncias y recusaciones.