Hondureño que pidió asilo en Estados Unidos denuncia abusos y maltratos en centro de reclusión

California, Estados Unidos

Un grupo de inmigrantes que se encuentran recluidos en un centro de detención denunció los abusos y maltratos a los que son sometidos.



Los centroamericanos, en su mayoría hondureños y salvadoreños, dieron a conocer los abusos mediante una carta que fue entregada a la organización Pueblos Sin Fronteras, quienes informaron que estas personas formaron parte de la caravana migrante.



El escrito presenta serias acusaciones sobre las condiciones laborales a las que están sometidos en el centro CoreCivic de Otay Mesa, cerca de San Diego.



"Nos obligan a trabajar durante 6 horas por un pago de $ 1.50, amenazan con informar a los jueces cuando no queremos trabajar y amenazan con marcarnos para dañar nuestros casos", cita una parte de la carta dada a conocer por el medio estadounidense Splinter.



En la misiva, que fue firmada por 37 detenidos, también manifiestan que han informado sobre la situación sanitaria del centro y la falta de atención médica.



Edgar Reyes, un hondureño de 19 años, firmó la carta y asumió el rol de uno de los muchos voceros no oficiales del grupo de detenidos. Atravesó México con la caravana.



El compatriota aseguró que huía de las amenazas de las pandillas y que no podía acudir a la policía en busca de ayuda debido a sus afiliaciones políticas.



Reyes dijo que no ha cometido ningún crimen, pero que, aún así, estaba "siendo tratado como un delincuente".



El hondureño relató que los miembros de la caravana migrante están detenidos junto a personas que han sido condenadas por delitos de drogas y abuso doméstico.



"No tengo más remedio que trabajar, en parte para poder ayudar a mi familia en Honduras". "Quiero mantenerme en contacto con mi familia, para que no se preocupen por mí", dijo.



"Hemos denunciado muchas veces lo que nos hacen hacer pero no nos escuchan", lamentó Reyes.

"Exigimos un trato justo y digno independientemente de la raza, nacionalidad o sexo orientación o identidad de género, que se nos trate como seres humanos de acuerdo con nuestros derechos", cita una parte del texto escrito por le hondureño.

"Este centro de detención fue creado para proteger nuestras vidas mientras se procesan nuestros casos - ¿Por qué encontramos personas que han estado aquí durante nueve meses o más que todavía están ¿esperando? No creemos que esto sea humano, porque todos tenemos familias que tenemos separados, por lo que nos preguntamos: ¿dónde están los derechos humanos?".

"También condenamos, (que) en el Centro de Detención de Otay Mesa, el día 30 del mes de mayo de 2018, la muerte de Jefri Hernández bajo el nombre artístico de trans: Roxana Hernández, 33 años, soltero, de nacionalidad hondureña y residencia. Estamos indignado por esta pérdida porque esta persona comenzó su viaje el 25 de marzo de 2018 hacia los Estados Unidos al igual que nosotros y vino huyendo de la discriminación y por ser VIH positivo", explica la misiva.

Parte de la carta enviada por Reyes a Pueblos Sin Fronteras.



Le puede interesar: Seis padres fueron separados de sus hijos en Estados Unidos