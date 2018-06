Joachim Löw decidirá tras el amistoso en Austria si Neuer va al Mundial de Rusia

AFP

Berlín, Alemania

El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, dijo este viernes que la decisión sobre si el arquero Manuel Neuer va al Mundial de Rusia se tomará definitivamente el domingo, después del amistoso del sábado ante Austria en Klagenfurt.



"La decisión final no llegará probablemente hasta el domingo", afirmó el seleccionador del equipo campeón del mundo en una conferencia de prensa de la Mannschaft en Eppan, en el norte de Italia.



"Por el momento todo va bien para Manuel Neuer, según el plan previsto", celebró Löw. "Esta noche (viernes) voy a hablar con él. Si todo está bien, será titular mañana (sábado)" contra los austríacos, que no están clasificados para el Mundial.



El cuerpo técnico del equipo se reunirá el domingo para analizar el partido y evaluar la situación, antes de tomar la decisión definitiva de si Neuer entra o no en la lista de 23 jugadores para el Mundial.



Löw ha dejado claro que si convoca a Neuer para el torneo de Rusia es para que sea titular.



En caso de que el portero del Bayern de Múnich no pueda estar en la Copa del Mundo, el guardameta del Barcelona Marc-André Ter Stegen, que en el último año ha sido el sustituto más utilizado, se presentaría como el encargado de defender la portería de los alemanes.



Neuer, que sufrió una fractura en un pie en septiembre, no juega un partido desde hace ocho meses.



Su trabajo en el entrenamiento da "completa satisfacción" a Joachim Löw, que desea sin embargo verle en acción en un partido antes de decidir si entra en la lista final.



"Una decisión en favor de Neuer conlleva un cierto riesgo", estimó el exarquero internacional Toni Schumacher en un artículo de la revista Kicker. "En un partido surgen situaciones que no puedes simular en un entrenamiento. ¿Qué va a pasar si Neuer tiene que apoyar todo su peso de repente sobre el pie lesionado?", se preguntó.



Después del amistoso ante Austria, Alemania jugará un último amistoso, el 8 de junio en Leverkusen ante Arabia Saudita, antes de debutar el 17 de junio en Moscú contra México, dentro de un grupo F del Mundial que completan Suecia y Corea del Sur.