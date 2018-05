Tras conflicto con la directiva, Matías Almeyda fuera de Chivas  

Almeyda dijo que de los tres años que le restan de contrato, solo le quieren pagar uno, quien denunció que todavía no le han pagado las primas por los títulos conseguidos hace un año. Foto:AFP

Guadalaja, México

El argentino Matías Almeyda quien llegó a las Chivas en 2015, procedente del Banfiel, ha sido separado del Club Deportivo Guadalajara.



La noticia se dio a conocer en un medio televisivo, donde el mismo jugador contó que no continuaría en el club donde alcanzó dos Copas de México, una Supercopa y la Liga de Campeones de la Concacaf.



Además, Almeyda dijo que de los tres años que le restan de contrato, solo le quieren pagar uno, quien denunció que todavía no le han pagado las primas por los títulos conseguidos hace un año.



Se dice que Matías Almeyda, aún de vacaciones, se reunió con todos sus colaboradores ante esta situación y la directiva tomó la desición, sin embargo no la han hecho oficial.