Denuncian que al menos seis padres de la caravana migrante fueron separados de sus hijos

California, Estados Unidos

La organización Pueblo Sin Fronteras aseguró que al menos seis migrantes centroamericanos, que formaron parte de la caravana migrante, fueron separados de sus hijos cuando ingresaron a Estados Unidos.



Al menos 20 menores de edad, que se encuentran en albergues, fueron separados de sus familias de acuerdo a la denuncia realizada por la organización en pro de los migrantes.



María fue una de las centroamericanas que llegó hasta la frontera entre Estados Unidos y México pidiendo asilo político, la migrante recorrió el país azteca con sus dos hijos de 2 y 7 años.



De acuerdo a la cadena Univisión, María, el pasado 2 de mayo, se enfrentó a la temida entrevista del miedo creíble, cinco días después un funcionario de Migración la separó de sus hijos diciéndole que los llevaría a un albergue.



María explicó al vocero de Pueblos Sin Fronteras, que solo le dijeron que sus hijos no podían estar en el mismo al que ella sería llevada y que serían llevados donde hay más niños.



"Me dijeron: 'Tiene 10 minutos para que se despida de ellos'... El niño más grande al escuchar eso comenzó a llorar y me decía llorando: 'Mami, no quiero ir, no quiero que me separen'", recordó la madre.



De acuerdo a las leyes establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la separación de adultos de sus hijos no se llevaba a cabo con inmigrantes que entraban al país por puertos de entrada fronteriza y solicitaban asilo, como lo hizo María.



A la inmigrante le quedan solo dos opciones, que su petición de asilo sea aceptada y pueda recuperar a sus niños o ser deportada y que quede con la incertidumbre de qué pasará con sus hijos.



Travesía

Un 25 de marzo, Domingo de Ramos, comenzó el trayecto para más de mil centroamericanos que tenían en mente solo una cosa, el sueño americano.



Unas 200 madres viajaron en autobuses, aunque algunas optaron por subirse a La Bestia para poder llegar más rápido a la frontera.



La mayoría de esas madres eran de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco. Hasta la fecha a ningún centroamercano se la ha aceptado la solicitud de asilo en Estados Unidos.

