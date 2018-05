Zidane se va del Real Madrid y explica sus motivos en rueda de prensa

Madrid, España

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció este jueves por sorpresa su dimisión apenas unos días después de conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva al frente del banquillo blanco.



"Tomé la decisión de no seguir", explicó Zidane en una rueda de prensa junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien afirmó que ha sido "totalmente inesperada" y aseguró que era un "día triste" para el madridismo.



"Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para esto. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión", razonó el técnico francés.



Zidane, que comunicó la decisión el miércoles al presidente blanco y habló con el capitán Sergio Ramos antes de anunciarla, aseguró que no busca entrenar a otro equipo la próxima temporada.



A sus 45 años, el emblemático exfutbolista asumió el banquillo merengue a principios de 2016 y, a pesar de ser su primera experiencia como entrenador profesional, condujo al Real Madrid a su ciclo más exitoso de las últimas décadas.

El sábado entró en los anales de la historia del fútbol europeo al convertirse en el primer técnico en ganar tres Ligas de Campeones consecutivas tras la victoria del Real Madrid ante el Liverpool por 3-1.



Este éxito camufló una temporada irregular del equipo blanco, que quedó tercero en la Liga española a 17 puntos del campeón, el FC Barcelona, y cayó en cuartos de final de la Copa del Rey frente al modesto Leganés, recién ascendido a primera división.



"Hay momentos duros en la temporada, eso te hace reflexionar", explicó Zidane.



En dos temporadas y media en el Real Madrid, el francés ganó nueve títulos: tres Ligas de Campeones, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

A continuación las palabras de Zidane en rueda de prensa:

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con el presidente para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos. Lo primero para mí, para la plantilla y para el club. Es un momento un poco raro. Pero había que hacer esto para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho a este club, también al presidente que me ha dado la oportunidad de venir a jugar al Real Madrid y le estaré agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar para mí y para todos. Y por eso he tomado esa decisión".

"Puede ser un hasta luego, porque el Madrid me ha dado todo a mí. Y voy a estar cerca de este club toda la vida. Pero la decisión, aunque para muchos no tenga sentido, para mi sí la tiene. Y es el momento de hacer un cambio, también para los jugadores. Es la decisión adecuada, creo. Lo que quiero es agradecer a la afición, porque no sólo como entrenador, también como jugador, siempre me han apoyado. Hemos vivido momentos complicados en la temporada cuando hay pitos, pero forma parte de este club, porque la afición es exigente, pero a veces los jugadores lo necesitan y de vez en cuando que la afición aprieta nos viene bien".

