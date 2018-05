Honduras: Colonias y barrios que estarán sin electricidad el jueves 31 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de la capital de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 31 de mayo debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas TEL-L310, CRL-L304, CRL-L303, LEC-L357, PGR-L319 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.



A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 5:00 PM en Tela, Atlántida

Barrio Morazán

Barrio Suyapa

Barrio Buenos Aires

Barrio Lempira

Barrio Terencio Sierra

Barrio Higthlanda Creek (norte)

Colonia Terrencio

Colonia Sitramedyhs

Centro Penitenciario

Colonia Nueva Suyapa



De 8:30 AM a 4:00 PM en Santa Bárbara y zonas aledañas

Ilama

Gualaja

Río Hondo

El Jute

El Zapote

La Cañada

El Capulín

El Zarzal

Lomas del Águila

La Unión del Dorado

Plancito de Suyapa

El Sauce

La Victoria

Laguna Helada arriba

El Jicatuyo

Nueva Esperanza

El Barrio Tejutales

San Isidro

Azacualpa

Piedras Azules

Petoa

Camalotales de Petoa

Agua Sarca

De 8:30 AM a 4:00 PM en San Francisco de Yojoa

Cañaveral

La Virtud

El Zapote

Tapiquilapes

San Buenaventura



De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán y Santa Bárbara

Nueva Arcadia

Agua Buena

Buenos Aires

Chalmeca

Piedra Parada

La Cuchilla

La Unión

Los Pozos

Los Tangos

La Entrada

Quebrada Seca

San Isidro

El Roble

Municipio de Protección

El Chile

Las Naranjas

Nueva Victoria

Corralitos

Nuevo Porvenir

El Ocote

Pueblo Nuevo

Laguna Negra

Las Rosas

Agua Buena

La Nueva Florida

El Carrizal

El Higuito

Santa Rosita

La Angostura

El Tigre

El Robledal

Santa Ana

Buena Vista

La Leona

Aguacatales

Platanaritos

Las Tintas de Ulúa

Petoa



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa

Aldea Arena Blanca Sur

Las Minas

Las Sarrozas

La Guacamaya

El Bálsamo

Urraco Sur

Cristo Rey

Aldea Tapiquilares

Remolino

Colonia Altiplano

Campo Olivo

San Luis Zacatales

Barranco

Bejuco

Campo Llanos

Subiran de Olivar.