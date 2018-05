Molestia en aficionados de Marathón tras la salida de Tejeda y Fuentes

Tegucigalpa, Honduras

La salida de dos jugadores del plantel del campeón de la Liga Nacional, Marathón, ha generado malestar y reacciones en la familia verdolaga.



Para muchos la salida del mediocampista Wilmer Fuentes y de Daniel Tejeda no fue muy bien recibida.

A criterio de la afición del Mounstro algo pasa con el campeón ya que no puede deshacerse del plantel que lo llevó a ganar el Clausura.



A través de las redes sociales, los aficionados han posteado sus opiniones "No se quien tomó la decisión de No Renovar a W. Fuentes, pero no te podes dar el lujo, de sacar a alguien de la casa. MUY MAL @CDMarathon", "Se desarma Marathón?, John Suazo, Daniel Tejeda, Johnny Leverón, Wilmer Fuentes, Junior Lacayo, aún no arreglan a "Rambo" Rodríguez, algo pasa con el Campeón", son algunos de los comentarios.





Entretanto, a su despedida del Marathón, Tejeda calificó como hermosa su etapa con el Club.

? Aunque en algunos partidos nos haya tocado 'sufrir' tu talento, ha sido un placer que hayas vestido nuestra camisa, un futbolista entregado y con valores.



¡Gracias por lo que dio a nuestro club @danieltejeda21! ? pic.twitter.com/yxcYFxLjle — CD Marathón (@CDMarathon) 30 de mayo de 2018

