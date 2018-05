Investigarán a niños migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Donald Trump anunció que en las próximas semanas comenzará a investigar a los niños que intenten ingresar de forma irregular a Estados Unidos, para conocer si tienen vínculos con pandillas, especialmente con la Mara Salvatrucha (MS-13).



En la acción, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos compartirán información para revisar los antecedentes de los menores, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.



Según publicó Univision, si los menores tienen vínculos con estos grupos antisociales no serán liberados de los centros de detención.



"Esta administración no tiene la menor preocupación por el impacto que esto causa en las familias y en los niños", dijo a la cadena hispana Fabiola Rodríguez, analista en temas migratorios en Estados Unidos.



El gobierno estadounidense afirmó que lo que se busca es reducir el ingreso de migrantes en Estados Unidos, aunque analistas afirman que es parte de la lucha de Trump contra la MS-13.



Datos de Casa Alianza en Honduras indican que en los primeros siete meses del año fiscal 2018 de Estados Unidos (1 de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018), han sido detenidos en la frontera 25,324 menores de edad, de los cuales 4,624 son hondureños.



Añadido a esto, la preocupación de varias familias migrantes pues el gobierno estadounidense no sabe del paradero de unos 1,500 niños que ingresaron de manera irregular junto a sus padres y fueron separados.



"Estos centros de detenciones no tienen condición para tener estos niños en su custodia, entonces vemos abuso sexual, vemos negligencia médica", afirmó Lorella Praeli, portavoz de American Civil Liberties Union (ACLU).